OBOZREVATEL подав заяву до кіберполіції з приводу хакерської атаки

Obozrevatel Розслідування 16:59, 2.05.2020 Оновлено: 17:29, 2.05.2020

Кіберполіція України прийняла заяву редакції OBOZREVATEL про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

Заява була прийнята в суботу, 2 травня. Потужна DDoS-атака проти нашого сайту почалася 30 квітня близько 22:00.

OBOZREVATEL піддався DDoS-атаці
Повідомлення про прийняту кіберполіцією заяву
Скриншот

Подібних ударів сайт не отримував за всі 16 років своєї роботи. Судячи з усього, діє група людей. Атаки фіксуються з різних країн, характер і спрямованість яких весь час змінюються, щоб було важче визначити їхнє справжнє джерело: Німеччина, Польща, Угорщина, США, Нідерланди, Китай, Південна Корея.

Хакери постійно намагаються знайти "слабкі точки" на сайті, використовуючи після відбиття нападів нові прийоми.

OBOZREVATEL вважає, що причиною атак можуть бути викривальні публікації про ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу й медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

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