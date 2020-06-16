OBOZREVATEL починає розслідування саботажу забезпечення медиків "Укрзалізниці"

OBOZREVATEL звернувся до АТ "Укрзалізниця" з інформаційним запитом щодо забезпечення медичних працівників відомчих лікарень підприємства-монополіста. Ми продовжуємо розбиратися в тому, хто саботує забезпечення медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту медиків на залізниці.

У запиті на отримання інформації OBOZREVATEL також поцікавився у керівництва "Укрзалізниці" з приводу ситуації з ПЛР-тестами, які, за наявною у нас інформацією, для медиків відомчих лікарень компанії не закуповувалися - натомість їм рекомендували проходити тестування за власні гроші.

Підставою для направлення запиту стала інформація про саботаж розпоряджень правління УЗ з приводу забезпечення відомчих лікарень, що з'явилася в розпорядженні редакції. За нашими даними, на закупівлю засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, необхідного лікарям для протидії епідемії коронавірусу, правління УЗ виділило гроші. Були проведені також всі необхідні тендерні процедури, однак з незрозумілих причин процес забезпечення медиків гальмується на рівні нещодавно створеного в структурі компанії Центру охорони здоров'я, якому підпорядковані всі 8 залізничних лікарень.

Як повідомляє наше джерело в УЗ, причиною гальмування є вимога начальниці ЦОЗ Наталії Белінської про особисту зустріч з кожним переможцем кожного тендеру. Без цього, запевняє наше джерело, жоден контракт чиновниця не підтверджує.

Детальніше про те, хто і чому залишив медиків УЗ беззахисними перед коронавірусом, читайте в нашому матеріалі.