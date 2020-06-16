OBOZREVATEL звернувся до АТ "Укрзалізниця" з інформаційним запитом щодо забезпечення медичних працівників відомчих лікарень підприємства-монополіста. Ми продовжуємо розбиратися в тому, хто саботує забезпечення медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту медиків на залізниці.

У запиті на отримання інформації OBOZREVATEL також поцікавився у керівництва "Укрзалізниці" з приводу ситуації з ПЛР-тестами, які, за наявною у нас інформацією, для медиків відомчих лікарень компанії не закуповувалися - натомість їм рекомендували проходити тестування за власні гроші.

OBOZREVATEL починає розслідування саботажу забезпечення медиків "Укрзалізниці"

OBOZREVATEL починає розслідування саботажу забезпечення медиків "Укрзалізниці"

Підставою для направлення запиту стала інформація про саботаж розпоряджень правління УЗ з приводу забезпечення відомчих лікарень, що з'явилася в розпорядженні редакції. За нашими даними, на закупівлю засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, необхідного лікарям для протидії епідемії коронавірусу, правління УЗ виділило гроші. Були проведені також всі необхідні тендерні процедури, однак з незрозумілих причин процес забезпечення медиків гальмується на рівні нещодавно створеного в структурі компанії Центру охорони здоров'я, якому підпорядковані всі 8 залізничних лікарень.

Як повідомляє наше джерело в УЗ, причиною гальмування є вимога начальниці ЦОЗ Наталії Белінської про особисту зустріч з кожним переможцем кожного тендеру. Без цього, запевняє наше джерело, жоден контракт чиновниця не підтверджує.

Детальніше про те, хто і чому залишив медиків УЗ беззахисними перед коронавірусом, читайте в нашому матеріалі.