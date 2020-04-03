Оборонні підприємства залишилися без фінансування: в "ЄС" звинуватили уряд Зеленського

Уряд Зеленського через затягування затвердження державного оборонного замовлення залишив без коштів військово-промислові підприємства. А це ставить їх на межу виживання і призводить до втрати кадрів і зупинки впровадження новітніх технологій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.

Михайло Забродський Главком

"Шостий рік Збройні сили і решта силових відомств героїчним зусиллями захищають Україну. Шостий рік волонтери, бізнесмени, конструктори, вчені, всі небайдужі люди докладають титанічних зусиль для того, щоб наші військовослужбовці були оснащені всім необхідним. Одночасно державне оборонне замовлення з грудня 2019 року "успішно" мандрує між кабінетами посадовців Міністерства оборони України, Міністерства економіки", – зауважив депутат.

За словами Забродського, відсутність затвердженого державного оборонного замовлення залишає оборонні підприємства без грошей.

"На весь цей час призупинено фінансування значної частини державних підприємств зі складу "Укроборонпрому". Більшість з них вимушені фінансово балансувати на межі виживання, втрачаючи першість у впровадженні новітніх технологій і кваліфіковані кадри", – підкреслив він.

Нардеп зауважив, що проект державного оборонного замовлення було розглянуто Комітетом ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки кілька тижнів тому.

"Після розгляду проект документу отримав більше двох десятків різноманітних зауважень і був відправлений на доопрацювання. Тим не менше, це не перешкоджало фінансовому забезпеченню ДОЗу по статтях, які не викликали питання", – пояснив Забродський.

За його словами, зокрема, досі незрозумілі причини тримісячної відсутності фінансування ДК "Укроборонпром".

"Питання до спеціалістів із чергової "професійної" владної команди – чи не здається вам, що саме так і втрачається час, головний ресурс у збройній боротьбі і забезпеченні обороноздатності нашої держави?" – поцікавився Забродський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп Михайло Забродський повідомив про закупівлю Кабінетом міністрів польських бронемашин замість українських. Політик розкритикував владу за підтримку польської оборонної промисловості замість розвитку відчизняного оборонпрому.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!