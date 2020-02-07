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8 лютого • оновлено в 07:49
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Оборона й наступ: армія окупантів раптово пожвавилася в Криму

3.2т
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Армія російських окупантів влаштувала масштабні навчання з відпрацювання наступу й оборони на гірському полігоні в тимчасово захопленому Криму.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, у них взяли участь понад 100 військових розвідувальних підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту країни-агресорки.

Зокрема, російські розвідники тренуються застосовувати різну зброю, спеціальні технічні засоби розвідки, включно з комплексом КРУС "Стрілець".

Сайт Міноборони РФ

Сайт Міноборони РФ

Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ

Сайт Міноборони РФ

Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ

Сайт Міноборони РФ

Навчання окупантів у Криму

Крім того, окупанти відпрацьовують завдання з організації спостережних постів, розвідувальних завдань і засідок, безшумного пересування й маскування. Ще одна частина навчань загарбників на чужій території – це навчальні та контрольні вправи стрільб зі штатної стрілецької зброї, а також здавання нормативів із приземлення й десантування з вертольота.

Сайт Міноборони РФ

Сайт Міноборони РФ

Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ

Сайт Міноборони РФ

Навчання окупантів у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом на окупований Донбас прибула комісія Південного військового округу Збройних сил Росії. За даними української розвідки, вона перевіряє рівень бойової підготовки терористів "Л/ДНР".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Опять паника "Путин завтра нападет"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
До 2 мая 2020 года еще далеко, но «украинские» и «крымско-татарские» «патриоты» уже активно готовятся к этому дню.....закупают памперсы....
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Будем брать Карпаты-спасать лес.Грета Путина просила.Чесн слово
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