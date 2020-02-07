Оборона й наступ: армія окупантів раптово пожвавилася в Криму

Армія російських окупантів влаштувала масштабні навчання з відпрацювання наступу й оборони на гірському полігоні в тимчасово захопленому Криму.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, у них взяли участь понад 100 військових розвідувальних підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту країни-агресорки.

Зокрема, російські розвідники тренуються застосовувати різну зброю, спеціальні технічні засоби розвідки, включно з комплексом КРУС "Стрілець".

Сайт Міноборони РФ Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ Навчання окупантів у Криму

Крім того, окупанти відпрацьовують завдання з організації спостережних постів, розвідувальних завдань і засідок, безшумного пересування й маскування. Ще одна частина навчань загарбників на чужій території – це навчальні та контрольні вправи стрільб зі штатної стрілецької зброї, а також здавання нормативів із приземлення й десантування з вертольота.

Сайт Міноборони РФ Навчання окупантів у Криму

Сайт Міноборони РФ Навчання окупантів у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом на окупований Донбас прибула комісія Південного військового округу Збройних сил Росії. За даними української розвідки, вона перевіряє рівень бойової підготовки терористів "Л/ДНР".

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