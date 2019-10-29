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29 жовтня • оновлено в 17:12
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"Обнесемо ровом!" У Держдумі пригрозили урізати Україну до однієї області

5.6т Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив, що територія України має обмежуватися однією областю – Львівською.

Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі. Маразматична ідея Нілова пролунала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви дочекаєтеся того, що відбулося у Сирії!" – погрозливо вигукнув російський депутат. Після цього скандальний ведучий передачі Євген Попов поставив йому пряме запитання про те, що в разі такого сценарію стане "українським Ідлібом", куди витіснять всіх "терористів", маючи на увазі українських патріотів.

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"Ну, звісно, Львівщина. Але це ще велике питання. Тому що Львівська область відійде іншій державі. Тому Галичина – обнесена великим валом, огорожею, де хочуть жити ось ці громадяни. Нехай вони туди збираються! Нехай вони там проголошують свої хворі принципи! І тільки жовто-блакитна кров нехай там тектиме під наглядом спеціальних людей, які не дадуть поширитися неоукраїнському "фашизму", "нацизму" далі. Тим паче, ми не допустимо того, щоб це було у нас просто поруч!" – відповів неадекватний Нілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії пропаганда
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Колeсник Роман
Колeсник Роман
Сказочный долбо#еб!!!
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1
Антошин Денис
Антошин Денис
"Нелегитимная Госдума"?!! Вся власть на Украине нелегитимная с 2014 года. А вообще... Эх Владимир Ильич, за твои ошибки в создании Украины люди расплачиваются уже 100 лет.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Загнать всех во Львов и ...................................... вернуть его Польше. Поляки умеют с ними разбираться
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Гусенцова Галина, Сходи опохмелись дура.
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Гусенцова Галина, Это русский фашизм.
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