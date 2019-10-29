"Обнесемо ровом!" У Держдумі пригрозили урізати Україну до однієї області

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив, що територія України має обмежуватися однією областю – Львівською.

Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі. Маразматична ідея Нілова пролунала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви дочекаєтеся того, що відбулося у Сирії!" – погрозливо вигукнув російський депутат. Після цього скандальний ведучий передачі Євген Попов поставив йому пряме запитання про те, що в разі такого сценарію стане "українським Ідлібом", куди витіснять всіх "терористів", маючи на увазі українських патріотів.

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"Ну, звісно, Львівщина. Але це ще велике питання. Тому що Львівська область відійде іншій державі. Тому Галичина – обнесена великим валом, огорожею, де хочуть жити ось ці громадяни. Нехай вони туди збираються! Нехай вони там проголошують свої хворі принципи! І тільки жовто-блакитна кров нехай там тектиме під наглядом спеціальних людей, які не дадуть поширитися неоукраїнському "фашизму", "нацизму" далі. Тим паче, ми не допустимо того, щоб це було у нас просто поруч!" – відповів неадекватний Нілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що, якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію у складі України за "формулою Штайнмаєра", то це дасть можливість Росії отримати всю її територію.

Також рупор путінського режиму сказав, що Росія не має наміру йти на компроміси з Україною і повертати їй контроль над кордоном на сході. Крім того, він пригрозив, що кордони України нібито можуть звузитися до території Львівської області.

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