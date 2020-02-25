Добрый день друзья, получил очень интересную информацию о том, что сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и борьбе с контрабандой отдела К Черновицкого СБУ локализовали деятельность подпольного цеха по производству контрафактных табачных изделий, которые в последствии должны были быть переправлены в европейские страны.

К деятельности этого цеха причастны местные криминальные авторитеты Шуваев Андрей "Бабуля", а также один из влиятельных региональных организаторов контрабанды подакцизных товаров через украинскую-румынскую границу в страны Европейского Союза Еримичук Александр, он же "Слон".

Как стало мне известно, сырье для изготовления табачных изделий контрабандным путем завозилась на территорию Украины из Республики Молдова, на территории Черновицкой области перерабатывалась, фасовалась и по использованию сети розничной торговли реализовывалась на территории Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, часть контрабандным путем отправлялась в Республику Румынии.

Буквально сегодня в ходе проведения обысков в местах хранения и непосредственно производства сигарет, обнаружено и изъято, линию по производству сигарет, 7 тонн сырья (табака), значительное количество готовой продукции, марки акцизного сбора Республики Молдова, сырье для производства сигарет. Всего стоимость всего найденного и изъятого имущества составляет около 700 тыс. грн. а стоимость линии исчисляется 5 млн.грн.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!