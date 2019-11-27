Обміну не буде: переговори України і терористів "ДНР" провалилися

Україна і терористи "ДНР" не змогли домовитися про черговий обмін полоненими. На зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони не знайшли консенсусу в питанні верифікації осіб.

Про це заявила так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова, повідомляється на її пропагандистському сайті.

"Було вибудовано пропозицію з боку Києва про односторонню верифікацію утримуваних осіб. Однак, зважаючи на відсутність довіри до української сторони та їхнє небажання йти на контакт, нашою стороною ця пропозиція була відхилена", – заявила поплічниця окупантів.

Обмін полоненими "Радіо Свобода"

Водночас, зазначила Морозова, було досягнуто домовленості про обмін інформацією напередодні наступної зустрічі з підтвердження перебування осіб для можливого їхнього включення до списку на обмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог з тимчасово окупованим Донбасом.

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