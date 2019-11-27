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29 листопада • оновлено в 12:16
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Обміну не буде: переговори України і терористів "ДНР" провалилися

7.7т
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Україна і терористи "ДНР" не змогли домовитися про черговий обмін полоненими. На зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони не знайшли консенсусу в питанні верифікації осіб.

Про це заявила так звана "омбудсменка ДНР" Дар'я Морозова, повідомляється на її пропагандистському сайті.

"Було вибудовано пропозицію з боку Києва про односторонню верифікацію утримуваних осіб. Однак, зважаючи на відсутність довіри до української сторони та їхнє небажання йти на контакт, нашою стороною ця пропозиція була відхилена", – заявила поплічниця окупантів.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Радіо Свобода"

Водночас, зазначила Морозова, було досягнуто домовленості про обмін інформацією напередодні наступної зустрічі з підтвердження перебування осіб для можливого їхнього включення до списку на обмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог з тимчасово окупованим Донбасом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Обмін полоненими Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Окраинцы друг-другу не верят, прекрасно зная свой народец
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вегера Вячеслав, Ни Толстой, ни Тургенев тогда не отделяли русских от малоросов. Так что зря стараешься
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вегера Вячеслав, рассказать бы Гоголю про жизнь хохла убогую, ей Богу, этот Гоголь не поверил бы. Стырино у Высоцкого.
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