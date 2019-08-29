Обмін в'язнями: названі імена зрадників України, яких віддадуть Росії

Колишні українські військові, які перешили на сторону Росії, потрапили в список по обміну між Україною і РФ.

Про це сепаратистському виданню "Кримінформ" розповів український адвокат Валентин Рибін.

"З кримчан (в обмінному списку) Одиіцов та Баранов", – зазначив юрист.

Екс-військовий Збройних сил України Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщині і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова. Максим Одиіцов, який також є колишнім кадровим військовим України, за ці ж злочини був засуджений на 14 років.

Олександр Баранов та Максим Одиіцов krymsos.com

Також в обмінному списку знаходиться екс-боєць "Беркута" Олександр Саттаров. Відомо, що Саттарова, якого судять в Києві за участь в так званій "самообороні" Криму, обміняють на утримуваного Росією українського моряка.

Олександр Саттаров Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рибін розвовів, що Максим Одинцов і Олександр Баранов, яких готують до обміну на українських політв'язнів в РФ, будуть формально помилувані для виходу на свободу. При цьому зрадників України готують до обміну на українських політв'язнів в Росії.

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