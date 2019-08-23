Обмін в'язнями між Україною і РФ: розкритий список

Російський журналіст Олександр Коц поділився важливою інформацією про обмін ув'язненими з Україною.

У своєму Telegram-каналі він розповів, що має в своєму розпорядженні списком, всього в ньому 33 прізвища, зокрема:

12 - громадяни Росії, 1 - громадянин Молдови, інші - громадяни України.

Три людини зі списку вже звільнені в ході обміну в 2017 році. Одна дівчина, наприклад, вже півтора року працює таксистом в Бахмуті (раніше Артемівськ).

14 осіб вже звезені в санаторій під Києвом.

12 осіб будуть помилувані, з них - шість росіян. Іншим змінюється запобіжний захід. Тобто шість громадян Росії, 1 громадянин Молдови та українці фактично залишаються під слідством, не приходять на суди і оголошуються в розшук. Це означає, що для них немає юридичного очищення і приїхати в Україну вони не зможуть.

ув'язнений mspravka.info

За словами Коца, в списку немає головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, він сам відмовився.

"Ще один політв'язень, росіянин Ігор Кімаковскій, відмовився на суді від обміну без вироку і юридичного очищення. Практично насильно доставлений на пункт підготовки до обміну. Висловив свою думку про те, що відбувається представникам Червоного Хреста. Вони донесли цю інформацію до вищого керівництва СБУ та ситуаційного міжвідомчого штабу по обміну з боку України. У списку Ігор значиться в графі "зміна запобіжного заходу", - додав журналіст.

Також він підкреслив, що місяць тому список омбудсмена РФ Тетяни Москалькової вміщував 35 прізвищ - громадян Росії.

"Я його бачив. Чому в українському списку "бракує" 23 прізвища, я не знаю. Можливо існують два списки: один - на обмін з ЛДНР, інший - безпосередньо з Росією. В будь-якому разі, не наполягати на повному юридичному очищенні - це піддатися Україні і зіграти за її правилами. Сподіваюся, за час, що залишився до обміну, питання юридичні будуть вирішені", - підсумував Коц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.

Обмін може відбутися до кінця серпня - в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

Серед тих, кого можуть повернути Україні - Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось з полонених моряків.

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