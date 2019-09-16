"Обмін врятував йому життя": ізраїльські лікарі прооперували звільненого моряка

У одного з військовополонених моряків, командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Дениса Гриценка, який повернувся додому в рамках обміну полоненими 7 вересня, виявили пухлину в нирці. 16 вересня його екстрено прооперували. Для проведення операції в Україні з Ізраїлю прилетів відомий ізраїльський уролог.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

Як повідомляє наше джерело, утворення у нирці у Гриценка було виявлено під час проведення обстеження в лікарні "Феофанія".

Денис Гриценко під час прес-конференції після звільнення Україна молода

"Стояло завдання зберегти нирку, видаливши при цьому утворення у ній. На дослідженнях воно виглядало як злоякісне. Воно було величезне. І розвинулося це утворення протягом останніх декількох місяців. Спочатку мова йшла про видалення ураженої пухлиною нирки. Але своєчасне підключення до процесу обстеження ізраїльських медиків дало шанс спробувати прооперувати Дениса. Зробити це було необхідно терміново, щоб у разі, якщо процес злоякісний – він не поширився", - зазначив наш співрозмовник.

Гриценку треба було провести складну лапароскопічну операцію. Для консультації в її проведенні були запрошені ізраїльські фахівці – уролог, старший хірург Першого медичного центру Тель-Авіва і керівник міжнародного відділу цієї лікарні Роман Гольдман. У цьому медичному центрі проходять обстеження і лікування багато політиків і зірки шоу-бізнесу з країн колишнього СНД. При цьому рятувати українського моряка обидва лікаря прибули як волонтери.

Мама, дружина і сестра Дениса Гриценко і український лікар, що проводив операцію

"Операція тривала близько двох годин. Буквально щойно вона закінчилася. Все пройшло успішно. Утворення видалили і направили в лабораторію. Тепер залишається дочекатися висновку, який дасть відповідь на питання, що це за клітини, який вид і тип утворення. Виходячи з цієї інформації будуть плануватися подальші кроки. Сподіваємося, що крім цієї операції більше нічого не буде потрібно. Пухлина була локальна, її вдалося видалити повністю", - повідомило джерело OBOZREVATEL, додавши, що Денис Гриценко після операції вже прийшов до тями і почувається добре.

На думку нашого співрозмовника, дуже висока ймовірність того, що саме умови, в яких утримували Дениса Гриценка та інших українських моряків в російській в'язниці, і спровокували появу пухлини.

Денис Гриценко в російській в'язниці день

"Всі ув'язнені – а тим більше, якщо мова йде про військовополонених, - повинні з самого початку проходити медичне обстеження. Це обов'язково! Російські тюремники на це наплювали. Ні Денис Гриценко, ні інші моряки обстежені були. Ніхто не знає на 100%, що послужило тригером появи цієї пухлини. Можливо, переохолодження. Можливо, умови утримання. Але те, що пухлина – це наслідок полону, це абсолютно точно", - розповіло джерело.

Наш співрозмовник також повідомив, що ізраїльських медиків в Україні запросили з Офісу президента України. І що якби це не було зроблено – моряк просто втратив би нирку. Оскільки такі операції українські медики робити поки не навчилися. У разі ж, якщо б обмін не відбувся або був відкладений у часі – цілком можливо, це коштувало би Денису Гриценку життя.

"Цей обмін врятував йому життя. І це не перебільшення. Тому родина Гриценка дуже вдячна і президенту Зеленському, і заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенко за те, що вони змогли домогтися повернення Дениса додому і забезпечили йому своєчасну допомогу", - підкреслив наш співрозмовник.

Ізраїльські медики і далі будуть супроводжувати пацієнта дистанційно – до його повного одужання.

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