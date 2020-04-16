Розвідник, "Стахановець" і заблукавший воїн: кого "Л/ДНР" повернули Україні під час обміну
У четвер, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. З непідконтрольної території Донбасу нам повернули здебільшого цивільних. Чимало з них звинувачувалися терористами у співпраці з СБУ та в організації терактів.
OBOZREVATEL розшукав історії деяких полонених.
Пролунав вибух і оглушило
Микола Гриненко, розвідник, служив у 79-й бригаді, родом із Нового Бугу. Потрапив у полон 23 січня 2019 року. Бойовики публікували відео з військовополоненим. Там він розповідав, що підписав контракт із ЗСУ взимку 2018 року. А в полон потрапив під час виконання бойового завдання. Тоді пролунав вибух і його оглушило.
На відео хлопець розповідає, що пішов на контракт, щоб заробити грошей і допомагати батькам. Тоді командування ЗСУ підтвердило, що це їхній військовослужбовець. А також сказали, що він у полоні перебуває під сильним психологічним тиском.
Працював під позивним "Стахановець"
34-річного жителя Первомайська Віталія Желдака незаконно затримали у травні 2017 року. У так званому "МДБ" заявили, що чоловік не просто співпрацював з українськими спецслужбами – він нібито був наркозалежним і працював під позивним "Стахановець", щоб йому дозволяли отримувати замісну терапію в одній з лікарень Лисичанська. Віталія звинуватили у зборі "розвідувальної інформації".
Посадили за лайки і погляди
Сергій Русинів – це студент 2-го курсу Луганського коледжу культури і мистецтв, він один з наймолодших серед полонених, йому всього 24 роки. "Він не побоявся висловити підтримку полку "Азов", і не приховував своїх правих поглядів. Він був ще у попередньому списку на обмін, проте бойовики його викреслили", – повідомили у Facebook на сторінці Військове братерство нескорених.
Бойовики засудили його на 6 років за лайки та підтримку України у мережі ВКонтакте. В соцмережах Сергій був підписаний на патріотичні пабліки. Його посадили в колонію разом зі злочинцями. За звільнення Сергія боролися правозахисники.
Вирушив подорожувати і потрапив у полон
Валентин Можаєв – житель Рівненської області, опинився в полоні сепаратистів ще у 2016 році. Міністерство Держбезпеки терористичної організації "ЛНР" змусило чоловіка на камеру визнати себе шпигуном СБУ.
Насправді Можаєв у минулому військовий, служив прикордонником в Одесі. Однак через розлучення з дружиною він звільнився зі служби і повернувся до себе на Рівненщину. Працював у міліції, потім в охороні. Його колишня дружина намагалася відібрати у нього дочку (дівчинка зараз навчається у школі), яку виховували його літні батьки. Кажуть, через нервовий стрес Валентин вдарився у подорожі і опинився у Луганську. Там його спіймали і оголосили шпигуном СБУ.
Оголосили диверсантами і терористами
Алевтину Попову терористи засудили на 12 років за те, що вона нібито вербувала військових "ЛНР" і добирала кандидатів для програми СБУ "На тебе чекають вдома". А також співпрацювала з СБУ і передавала їм дані.
Братів Івана і Олександра Сливок терористи звинуватили в причетності до вибухів у Луганську у 2017 році. Причому, на думку терористів, до групи диверсантів входила вся сім'я Сливок, а допомагали їм четверо осіб із Польщі.
Сергія Миронича, раніше судимого уродженця Луганська, терористи засудили до 20 років позбавлення волі як українського диверсанта.
На їхню думку, Миронич планував підірвати нафтобазу в Луганську. Нібито його у 2016 році завербували українські спецслужби. На День Незалежності, 24 серпня 2016 року нафтобазу мали підірвати. Але працівникам "МДБ ЛНР" вдалося запобігти вибуху, а Миронич в усьому зізнався.
Заблукали і потрапили в полон
Серед звільнених 16 квітня з полону "Л/ДНР" українців є 49-річний прапорщик із Кривого Рогу Віктор Шайдов. Він потрапив до рук терористів у травні 2019 року поблизу КПП "Новотроїцьке".
Як повідомляла тоді у Facebook волонтерка Дарина Андрусенко, рано-вранці вісім бійців 43-ї МПБ "Патріот" вирушили в ППД бригади для звірки документів. В екіпажі були бійці, які проходили службу вже більш ніж два роки. Вони не мали при собі зброї й вирішили скоротити прокладений маршрут, але потрапили в полон.