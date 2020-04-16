Розвідник, "Стахановець" і заблукавший воїн: кого "Л/ДНР" повернули Україні під час обміну

У четвер, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. З непідконтрольної території Донбасу нам повернули здебільшого цивільних. Чимало з них звинувачувалися терористами у співпраці з СБУ та в організації терактів.

OBOZREVATEL розшукав історії деяких полонених.

Пролунав вибух і оглушило

Микола Гриненко, розвідник, служив у 79-й бригаді, родом із Нового Бугу. Потрапив у полон 23 січня 2019 року. Бойовики публікували відео з військовополоненим. Там він розповідав, що підписав контракт із ЗСУ взимку 2018 року. А в полон потрапив під час виконання бойового завдання. Тоді пролунав вибух і його оглушило.

Микола Гриненко у полоні Скрин відео

Микола Гриненко

На відео хлопець розповідає, що пішов на контракт, щоб заробити грошей і допомагати батькам. Тоді командування ЗСУ підтвердило, що це їхній військовослужбовець. А також сказали, що він у полоні перебуває під сильним психологічним тиском.

Працював під позивним "Стахановець"

34-річного жителя Первомайська Віталія Желдака незаконно затримали у травні 2017 року. У так званому "МДБ" заявили, що чоловік не просто співпрацював з українськими спецслужбами – він нібито був наркозалежним і працював під позивним "Стахановець", щоб йому дозволяли отримувати замісну терапію в одній з лікарень Лисичанська. Віталія звинуватили у зборі "розвідувальної інформації".

Віталій Желдак

Посадили за лайки і погляди

Сергій Русинів – це студент 2-го курсу Луганського коледжу культури і мистецтв, він один з наймолодших серед полонених, йому всього 24 роки. "Він не побоявся висловити підтримку полку "Азов", і не приховував своїх правих поглядів. Він був ще у попередньому списку на обмін, проте бойовики його викреслили", – повідомили у Facebook на сторінці Військове братерство нескорених.

Бойовики засудили його на 6 років за лайки та підтримку України у мережі ВКонтакте. В соцмережах Сергій був підписаний на патріотичні пабліки. Його посадили в колонію разом зі злочинцями. За звільнення Сергія боролися правозахисники.

Вирушив подорожувати і потрапив у полон

Валентин Можаєв – житель Рівненської області, опинився в полоні сепаратистів ще у 2016 році. Міністерство Держбезпеки терористичної організації "ЛНР" змусило чоловіка на камеру визнати себе шпигуном СБУ.

Валентин Можаєв

Насправді Можаєв у минулому військовий, служив прикордонником в Одесі. Однак через розлучення з дружиною він звільнився зі служби і повернувся до себе на Рівненщину. Працював у міліції, потім в охороні. Його колишня дружина намагалася відібрати у нього дочку (дівчинка зараз навчається у школі), яку виховували його літні батьки. Кажуть, через нервовий стрес Валентин вдарився у подорожі і опинився у Луганську. Там його спіймали і оголосили шпигуном СБУ.

Оголосили диверсантами і терористами

Алевтину Попову терористи засудили на 12 років за те, що вона нібито вербувала військових "ЛНР" і добирала кандидатів для програми СБУ "На тебе чекають вдома". А також співпрацювала з СБУ і передавала їм дані.

Братів Івана і Олександра Сливок терористи звинуватили в причетності до вибухів у Луганську у 2017 році. Причому, на думку терористів, до групи диверсантів входила вся сім'я Сливок, а допомагали їм четверо осіб із Польщі.

Сергія Миронича, раніше судимого уродженця Луганська, терористи засудили до 20 років позбавлення волі як українського диверсанта.

Сергій Миронич Скрин відео затримання

На їхню думку, Миронич планував підірвати нафтобазу в Луганську. Нібито його у 2016 році завербували українські спецслужби. На День Незалежності, 24 серпня 2016 року нафтобазу мали підірвати. Але працівникам "МДБ ЛНР" вдалося запобігти вибуху, а Миронич в усьому зізнався.

Заблукали і потрапили в полон

Серед звільнених 16 квітня з полону "Л/ДНР" українців є 49-річний прапорщик із Кривого Рогу Віктор Шайдов. Він потрапив до рук терористів у травні 2019 року поблизу КПП "Новотроїцьке".

Віктор Шайдов

Як повідомляла тоді у Facebook волонтерка Дарина Андрусенко, рано-вранці вісім бійців 43-ї МПБ "Патріот" вирушили в ППД бригади для звірки документів. В екіпажі були бійці, які проходили службу вже більш ніж два роки. Вони не мали при собі зброї й вирішили скоротити прокладений маршрут, але потрапили в полон.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!