Обмін відбувся! Моряки, Сенцов та інші полонені повертаються в Україну: всі подробиці

Вночі в п'ятницю, 30 серпня, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими і ув'язненими.

Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову).

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OBOZREVATEL стежить за розвитком ситуації:

3:04 – Telegram-канал Klymenko Time назвав прізвища українських політв'язнів, які повинні повернутися на батьківщину. Серед них – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух.

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Відзначимо, раніше російська газета "Коммерсант" передавала, що полонених українців, якщо від них надійдуть звернення, можуть помилувати указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на помилуваних росіян.

При цьому кілька людей, в тому числі режисер Олег Сенцов, відмовилися просити помилування, оскільки це буде означати визнання провини. Деякі інші українці, за даними видання, відмовилися брати участь в обміні.

Політв'язнів, які перебувають під слідством у Росії, можуть передати українському суду, який, як передбачається, продовжить розгляд "справ". Зокрема, до Києва можуть передати кримінальну справу 24 моряків, затриманих у Керченській протоці.

24 канал

До цього секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка доставили з колонії в СІЗО "Лефортово".

У слідчому ізоляторі також знаходяться Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов (всього, за даними Мельникова, – 30 осіб).

У Москву з ІК-8 перевезли і режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом.

Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також деякі з полонених моряків.

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