"Суспільство вибухне": Портников вказав на пастку Кремля з обміном для Зеленського

Обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною та самопроголошеними "ЛДНР", привів до суперечливих наслідків, зрежисованих Кремлем.

Таку думку в блозі на своєму Telegram-каналі висловив публіцист Віталій Портников. Він вважає, що план РФ направлений на дестабілізацію ситуації в Україні.

"З одного боку, було б дивно дорікати Володимиру Зеленському за природне бажання звільнити своїх співгромадян, які перебувають у в'язницях "ДНР" і "ЛНР", нерідко без суду і слідства та з надуманих причин...

Серед звільнених – українські військові, яких взяли в полон під час боїв на Донбасі, журналісти, яких посадили просто за те, що вони передавали інформацію, активісти", – написав він.

Зеленський на обміні полоненими 29 грудня

"З іншого боку – в Кремлі вже не вперше використовують ситуацію для того, щоб включити в обмінні списки тих, хто не має, власне, жодного відношення до самої процедури обміну", – додав журналіст.

Він зазначив, що в списках з'явилися прізвища людей, які не мають відношення до війни на сході України, наприклад, "беркутівців" і терористів, які організували вибух у річницю Майдану в Харкові.

Портников вказав на те, що видачі "беркутівців" у Кремлі вимагали давно, але, ймовірно, не тому, що "в Москві вони когось цікавлять персонально".

Обмін полоненими 29 грудня

"Саме звільнення людей, яких звинувачують у вбивствах – це те ж саме поглиблення прірви, яку в Москві продовжують наполегливо рити. Провалля між українською владою і суспільством", – написав публіцист. У Кремлі, як вважає він, зрозуміли, в яку "пастку" можна заманити Зеленського.

Те, що люди опинилися вдома, Портников назвав позитивним результатом обміну. "Однак це – гуманітарний аспект проблеми. А є ще й політичний: ефект від звільнення полонених скоро зникне, а глибина прірви не зміниться", – прогнозує він.

"При цьому Кремль буде діяти в тому ж дусі і далі – обіцяючи припинити конфлікт або хоча б "просто припинити стріляти", спонукати Зеленського до таких рішень, які будуть все більшою мірою поглиблювати прірву і в кінці викличуть вибух. На що, власне, і розраховують у Москві", – підсумував Портников.

Обмін полоненими 29 грудня Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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