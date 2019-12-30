"Суспільство вибухне": Портников вказав на пастку Кремля з обміном для Зеленського

Обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною та самопроголошеними "ЛДНР", привів до суперечливих наслідків, зрежисованих Кремлем.
Таку думку в блозі на своєму Telegram-каналі висловив публіцист Віталій Портников. Він вважає, що план РФ направлений на дестабілізацію ситуації в Україні.
"З одного боку, було б дивно дорікати Володимиру Зеленському за природне бажання звільнити своїх співгромадян, які перебувають у в'язницях "ДНР" і "ЛНР", нерідко без суду і слідства та з надуманих причин...
Серед звільнених – українські військові, яких взяли в полон під час боїв на Донбасі, журналісти, яких посадили просто за те, що вони передавали інформацію, активісти", – написав він.
Зеленський на обміні полоненими 29 грудня
"З іншого боку – в Кремлі вже не вперше використовують ситуацію для того, щоб включити в обмінні списки тих, хто не має, власне, жодного відношення до самої процедури обміну", – додав журналіст.
Він зазначив, що в списках з'явилися прізвища людей, які не мають відношення до війни на сході України, наприклад, "беркутівців" і терористів, які організували вибух у річницю Майдану в Харкові.
Портников вказав на те, що видачі "беркутівців" у Кремлі вимагали давно, але, ймовірно, не тому, що "в Москві вони когось цікавлять персонально".
Обмін полоненими 29 грудня
"Саме звільнення людей, яких звинувачують у вбивствах – це те ж саме поглиблення прірви, яку в Москві продовжують наполегливо рити. Провалля між українською владою і суспільством", – написав публіцист. У Кремлі, як вважає він, зрозуміли, в яку "пастку" можна заманити Зеленського.
Те, що люди опинилися вдома, Портников назвав позитивним результатом обміну. "Однак це – гуманітарний аспект проблеми. А є ще й політичний: ефект від звільнення полонених скоро зникне, а глибина прірви не зміниться", – прогнозує він.
"При цьому Кремль буде діяти в тому ж дусі і далі – обіцяючи припинити конфлікт або хоча б "просто припинити стріляти", спонукати Зеленського до таких рішень, які будуть все більшою мірою поглиблювати прірву і в кінці викличуть вибух. На що, власне, і розраховують у Москві", – підсумував Портников.
Обмін полоненими 29 грудня
Офіс президента України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.
Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.
Після обміну він заявив, що "боротьба за звільнення українців не закінчена".
Також український глава розповів, чому погодився передати "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".
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