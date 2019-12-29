Головна Новини
29 грудня • оновлено в 10:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обмін полоненими: з'явилися перші фото з українцями

1.7т
Читати матеріал російською

У мережі опубліковано перші фото з українцями, які беруть участь в обміні полоненими з самопроголошеними "Л/ДНР".

Як заявила представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі на переговорах в Мінську Ольга Кобцева, очікується відповідь від української сторони про готовність до обміну, передає "РІА Новости".

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

"Железный ээк" – телеграм

За попередньою інформацією, час початку заходу – 11:00. Обмін має пройти в сірій зоні. Після цього учасників повинні доставити до "Борисполя".

Як стало відомо, з бахмумскогл СІЗО вивезли близько 70 представників "Л/ДНР" для обміну.

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими: з'явилися перші фото з українцями
Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

"Железный ээк" – телеграм

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

РИА Новости

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

РИА Новости

Обмін полоненими - перші фото

Обмін полоненими - перші фото

РИА Новости

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
обмін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги