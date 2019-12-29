Обмін полоненими: з'явилися перші фото з українцями

У мережі опубліковано перші фото з українцями, які беруть участь в обміні полоненими з самопроголошеними "Л/ДНР".
Як заявила представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі на переговорах в Мінську Ольга Кобцева, очікується відповідь від української сторони про готовність до обміну, передає "РІА Новости".
Обмін полоненими - перші фото
"Железный ээк" – телеграм
За попередньою інформацією, час початку заходу – 11:00. Обмін має пройти в сірій зоні. Після цього учасників повинні доставити до "Борисполя".
Як стало відомо, з бахмумскогл СІЗО вивезли близько 70 представників "Л/ДНР" для обміну.
Обмін полоненими - перші фото
Обмін полоненими - перші фото
"Железный ээк" – телеграм
Обмін полоненими - перші фото
РИА Новости
Обмін полоненими - перші фото
РИА Новости
Обмін полоненими - перші фото
РИА Новости
Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.
Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.
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