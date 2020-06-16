У ТКГ озвучили проблему в підготовці обміну полоненими з "Л/ДНР"

В України є інформація про утримуваних на території ОРДЛО громадян, проте терористи "Л/ДНР" заявляють, що полонені нібито знаходяться "в розшуку".

Про це "Інтерфакс-Україна" 16 червня повідомила представниця України в робочій групі ТКГ із гуманітарних питань, очільниця комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Українська сторона наполягає на допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на окуповану територію Донбасу для перевірки. Доступ незаконна "влада" до місць ув'язнення поки не надала.

"Я і пан Кузнєцов [представник України в гуманітарній групі ТКГ], який очолює об'єднаний центр з обміну утримуваними особами, зустрічалися з родичами утримуваних осіб. Найперше ми просили підтримки у родичів, щоб вони допомогли нам тиснути на ту сторону, щоб МКЧХ нарешті перевірив місця утримування", – сказала Третьякова.

Вона нагадала, що допуск МКЧХ в ОРДЛО був передбачений після Паризького саміту в Нормандському форматі.

"Сьогодні це один з основних каменів спотикання в процесі взаємного звільнення. У нас є певна кількість людей, яких там утримують, але та сторона нам їх не підтверджує", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, делегація України 11 червня зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Це сталося в Білорусі в рамках робочого візиту в країну.