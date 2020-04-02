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2 квітня • оновлено в 17:58
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Обмін полоненими з "Л/ДНР": терористи розповіли, кого віддадуть Україні. З'явився поіменний список

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Терористи проросійських "Л/ДНР" назвали імена тих, кого вони хочуть віддати в рамках чергового обміну полоненими з Україною.

Повний список оголосили представниці бойовиків, так звані "уповноважені з прав людини" Дарина Морозова і Ольга Кобцева, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, терористи "ДНР" мають намір віддати на обмін вісім осіб:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 року;

  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 року;

  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 року;

  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 року;

  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 року;

  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 року;

  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 року;

  • Шайда Віктор Анатолійович 27.10.1970 року.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Новости Донбасса"

З боку терористів "ЛНР" в список внесені 11 осіб:

  • Желдак В. А.

  • Можаєв В. В.

  • Миронич С. В.

  • Полозов Н. Н.

  • Попова А. А.

  • Русинов С.В.

  • Сливка І. Д.

  • Сливка А. Д.

  • Табачний А. Є.

  • Штиль А. П.

  • Яковенко А. А.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР
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