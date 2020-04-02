Обмін полоненими з "Л/ДНР": терористи розповіли, кого віддадуть Україні. З'явився поіменний список

Терористи проросійських "Л/ДНР" назвали імена тих, кого вони хочуть віддати в рамках чергового обміну полоненими з Україною.

Повний список оголосили представниці бойовиків, так звані "уповноважені з прав людини" Дарина Морозова і Ольга Кобцева, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, терористи "ДНР" мають намір віддати на обмін вісім осіб:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 року;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 року;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 року;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 року;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 року;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 року;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 року;

Шайда Віктор Анатолійович 27.10.1970 року.

Обмін полоненими "Новости Донбасса"

З боку терористів "ЛНР" в список внесені 11 осіб:

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка І. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Є.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Однак 31 березня глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що вирішення питань щодо повернення в Україну осіб, які підлягають процедурі обміну полоненими, поки ускладнено у зв'язку з пандемією коронавірусу. За його словами, робота буде відновлена в найближчі дні або тижні.

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