Обмін полоненими з "Л/ДНР": стало відомо, кого терористи хочуть віддати Україні

Російські терористи "Л/ДНР" назвали імена 19 осіб, яких готові віддати Україні в рамках обміну полоненими.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в списку з восьми осіб, оприлюдненому бойовиками "ДНР", є 21-річний військовий з 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гриненко. Розвідник потрапив в полон 23 січня 2019 року.

На відео, опублікованому окупантами, він розповідав, що підписав контракт взимку 2018 року, а в полон потрапив під час виконання бойового завдання.

У свою чергу журналістка Тетяна Катриченко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що в списках "ДНР" є ще два воїни ЗСУ. Це Віктор Шайдов (військовослужбовець 53-ї бригади, разом ще з сімома товаришами по службі потрапив в полон 22 травня 2019 року) і Олександр Садовський. Правда, про нього, підкреслює вона, звільнені в 2019 році бранці нічого не знають.

"Ще п'ятьох (Алакоза – ймовірно перевізник, Ілюхіна, Карася – колишній міліціонер, Костєва, Помеляйка) Україна до недавнього часу не просила на обмін. Тобто родичі цих людей не зверталися в СБУ, щоб потрапити в списки. А це значить – бойовики з власної ініціативи намагаються передати під виглядом шпигунів і диверсантів людей, які скоювали інші злочини на непідконтрольних територіях", – пише жутрналістка.

Що стосується угруповання "ЛНР", то там Україні мають намір видати 11 осіб. Серед прізвищ, названих терористами, були, зокрема, ті, кого незаконно утримують в Слов'яносербській колонії №60. Вона знаходиться в селищі Лозівське Луганської області.

Йдеться про 23-річного студента Луганського коледжу культури і мистецтв Сергія Русинова, 34-річного жителя Первомайська Віталія Желдака, перевізника з Должанського (Свердловська) Олександра Яковенка і 57-річного луганчанина Сергія Миронича.

Останнього підконтрольні Росії бойовики звинуватили в "державній зраді". Його затримали на День Незалежності в 2016 році після того, як чоловік нібито намагався замінувати луганську нафтобазу. Майже через рік, в липні 2017 року, так званий "військовий суд" незаконно засудив Миронича до 20 років позбавлення волі.

Що стосується Желдака, то його незаконно затримали в травні 2017 року. У так званому "МДБ ЛНР" заявили, що чоловік не просто співпрацював з українськими спецслужбами – він нібито був наркозалежним, а зі спецслужбами працював під позивним "Стахановець", щоб йому дозволяли отримувати замісну терапію в одній з лікарень Лисичанська. Желдака звинуватили в зборі "розвідувальної інформації". Він також перебуває у Слов'яносербській колонії №60.

Віталій Желдак "Радіо Свобода"

Журналістка Катриченко також дізналася інформацію про братів Олександра та Івана Сливок. За її словами, їх затримали в Луганську нібито при спробі вчинити диверсію. Але люди, які звільнилися, дивуються, чому вони потрапили в список, адже займалися розбоєм. Ще одна людина, яку хочуть обміняти терористи, – Микола Полозов (позивний "Акація"), який в "ЛНР" отримав 12 років в'язниці.

"З відкритих джерел можна ще дізнатися про Алевтину Попову. Її також "засудили" на 12 років. Бойовики кажуть, що жінка серед бойовиків шукала кандидатів для співпраці з СБУ або учасників програми служби "Тебе чекають вдома", – пише Катриченко.

Разом з тим, в списки обміну з невідомих причин не потрапив Валерій Матюшенко, який в полоні угруповання "ДНР" перебуває з липня 2017 го, житель Донецька Григорій Сінченко, який вдруге потрапив у полон до бойовиків, а також наукова співробітниця з Горлівки Олена Пех, яку утримують в катівнях з серпня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Однак 31 березня глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що вирішення питань щодо повернення в Україну осіб, які підлягають процедурі обміну полоненими, поки ускладнено у зв'язку з пандемією коронавірусу. За його словами, робота буде відновлена в найближчі дні або тижні.

2 квітня терористи "Л/ДНР" оприлюднили поіменні списки, кого готові віддати Україні на обмін.

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