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27 грудня • оновлено в 15:54
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Обмін полоненими "всіх на всіх": названо ризики для України

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Будь-який громадянин України в окупованих районах Донецької і Луганської областей ризикує потрапити в списки на обмін полоненими, тому процес обміну "всіх на всіх" може затягуватися нескінченно.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов, коментуючи новий обмін полоненими, анонсований на 29 грудня.

"Сьогодні швидко виносяться вироки, і ми будемо обмінювати засуджених, а не підозрюваних. Це з точки зору юриспруденції дуже правильний вчинок. Ми віддамо людей, які будуть уже покарані за свої злочини", – зазначив експерт.

Жданов вважає, що обмін у форматі "всіх на всіх" не встигнуть підготувати до 29 грудня. За його словами, з боку Російської Федерації, яка прикривається самопроголошеними "республіками", список людей на обмін може бути нескінченним.

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"Будь-який громадянин України, який опинився на окупованій території, може бути включений до списку на обмін. Йому можуть висунути будь-які звинувачення. Нагадаю, що всі попередні обміни теж проходили під гаслом "всіх на всіх", але не встигали ми завершити черговий обмін, як знову з'являвся список з іншими особами, які підлягають обміну. Тому, на жаль, тут пісня нескінченна", – підкреслив він.

На думку Жданова, припинити це можна одним політичним рішенням – "визнати Російську Федерацію стороною конфлікту і вести прямі переговори з нашим офіційно визнаним ворогом без будь-яких посередників, за допомогою міжнародного співтовариства і при використанні міжнародного права".

Військовий експерт також зазначив, що РФ штовхає Україну на прямі переговори з Донецьком і Луганськом, "намагаючись хоч якось легалізувати ці самопроголошені новоутворення", хоча рішення про обмін приймаються в Кремлі.

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"Юридично ми не можемо йти на такі кроки, для нас це дуже невигідно. Справа в тому, що ми таким чином легалізуємо ці "республіки". Ми досі не визначили їхній статус... Якщо ми починаємо з ними розмову, то тоді світова спільнота дійсно буде вірити словам Путіна, що в Україні існує внутрішній громадянський конфлікт. Це мета президента Росії – переконати весь світ, що у нас громадянська війна", – уклав він.

Обмін полоненими "всіх на всіх": названо ризики для України

novostidnja.ru

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Теги
військовополонені ОРДЛО
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