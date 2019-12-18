Обміну не буде? Стало відомо про провал переговорів ТКГ у Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися про обмін полоненими.

Як передає Telegram-канал "Страны" з посиланням на близькі до переговорного процесу джерела, головна причина зриву переговорів у неузгодженості формату обміну.

"На засіданні... стався конфлікт щодо питання обміну полоненими. Українська сторона запропонувала формулу "всіх засуджених на всіх засуджених", замість прописаної в паризькому комюніке "нормандського формату" формули "всіх встановлених на всіх встановлених" (встановлених більше, ніж засуджених).

У "ДНР" таке зменшення кількості людей, яких мають звільнити, відкинули. В ОБСЄ намагалися запропонувати в якості компромісу обмін у кілька етапів, але і ця ідея не пройшла", – пише Telegram-канал.

Представниця "Донецької народної республіки" Дарина Морозова стверджує, що нібито українська сторона "навмисно затягує процес обговорення і виконання рішень, закріплених у підсумковому документі після зустрічі лідерів "нормандського формату" в Парижі".

Ілюстрація. Обмін полоненими Апостроф

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсмен "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три кроки: спочатку обмін усіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб із Росії та окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

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