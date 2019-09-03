Обмін полоненими: в Києві ухвалили рішення щодо важливого для РФ ув'язненого

Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха — свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого хотіла обміняти РФ.
Про це повідомив його адвокат Роман Гонтарєв, пише агентство "Українські новини".
"Йому продовжили запобіжний захід — арешт", — повідомив адвокат. Водночас він категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.
Володимир Цемах
Politeka.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаху в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути важливим свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
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