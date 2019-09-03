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3 вересня • оновлено в 12:11
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/ Розслідування

Обмін полоненими: в Києві ухвалили рішення щодо важливого для РФ ув'язненого

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Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха — свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого хотіла обміняти РФ.

Про це повідомив його адвокат Роман Гонтарєв, пише агентство "Українські новини".

"Йому продовжили запобіжний захід — арешт", — повідомив адвокат. Водночас він категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Politeka.net

Новини
У Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаху в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути важливим свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Значит террорист Сенцов отправляется обратно в тундру досиживать 20 лет.
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