Обмін полоненими: стало відомо, де перебуває Сенцов

Український режисер Олега Сенцова, незаконно засуджений в Росії, все ще перебуває у Бутирському ізоляторі в Москві.

Про це повідомило інформагентству "Інтерфакс" джерело, знайоме із ситуацією.

"Він ще вчора (29 серпня. — Ред.) був поміщений у спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і досі перебуває там", — сказав співрозмовник.

Олег Сенцов

Щодо суперечливих відомостей про місцеперебування Сенцова він додав: "По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки він поміщений у спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодовку, вимагаючи звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

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