Опубліковано список 44 полонених, яких Україна передала "Л/ДНР"

З'явився список перших 44 осіб, яких Україна видала терористичним "Л/ДНР" у ході великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року.
У цьому переліку 27 громадян України, 14 громадян РФ, двоє громадян Білорусі та один громадянин Бразилії. Прізвища оприлюднили журналісти "Слідство.Інфо".
"Крім бойовиків і зрадників, ми виявили в цьому переліку чимало осіб з чисто кримінальними злочинами, які відбулися за межами зони бойових дій і не мають відношення до війни. Інформацію про них ми оприлюднимо в наступній публікації", – додали в статті.
Кого Україна передала "Л/ДНР": список
lenta.ua
Кого видали "Л/ДНР"
Громадяни України:
1. Едуард Бондаренко, фігурант справи про вбивство українського контррозвідника, полковника Олександра Хараберюша;
2. Сергій Пастухов, фігурант справи про вбивство полковника СБУ Хараберюша;
3. Аббасов Рустам Нурідін Огли, за даними слідства, готував теракт у Маріуполі;
4. Сергій Петриков, за даними слідства, готував теракт в Маріуполі;
5. Марина Ковтун, фігурант справи про вибух у харківському пабі "Стіна";
6. В'ячеслав Чумак, фігурант справи про теракти на залізниці біля Харкова;
7. Володимир Дворніков, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;
8. Сергій Башликов, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;
9. Віктор Тетюцький, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;
10. Ігор Джадан, обвинувачений в сепаратизмі і причетності до тероризму, учасник антимайдану в Харкові;
11. В'ячеслав Євтухов, справа про "харківських партизанів";
12. Сергій Веселов, справа про "харківських партизанів";
13. Дмитро Волошко, справа про "харківських партизанів";
14. Костянтин Калашников, фігурант справи про вибух мосту на залізниці в Одеській області;
15. Владислав Долгошеєв, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;
16. Руслан Долгошеєв, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;
17. Микола Казанський, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;
18. Олег Мазур, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;
19. Миколи Селятенко, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;
20. Микола Дубина, фігурант справи про вибух на залізниці в Запорізькій області;
21. Катерина Фотьєва, фігурант справи про теракти в Одесі;
22. Олександр Шевцов, фігурант справи про теракти в Одесі;
23. Ігор Удовенко, фігурант справи про теракти в Одесі;
24. Євген Подмазко, фігурант справи про теракти в Одесі;
25. Володимир Грубник, фігурант справи про вибух біля одеського управління СБУ;
26. Мирослав Мельник, фігурант справи про вибух автомобіля в центрі Одеси;
27. Микола Рубан, фігурант справи про вибух на блокпосту українських військових.
Громадяни Росії:
28. Валерій Гратов, полковник, терорист;
29. Лариса Чубарова, відома як терористка Тереза;
30. Олександр Дакар, в 2017 році намагався вбити добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва;
31. Руслан Гаджиєв, терорист;
32 . Олег Доронін, терорист;
33. Владислав Макаров, фігурант справи про шпигунство;
34. Шаміль Мулієв, терорист;
35. Сергій Петров, терорист;
36. Мурат Джимієв, фігурант справи про спробу теракту біля Верховної Ради в 2017 році;
37. Василь Кусакін, терорист;
38. Микола Покусаєв, терорист;
39. Євген Шаталов, бойовик;
40. Максим Сливко, фігурант справи про спробу теракту в Києві в 2015 році;
41. Анатолій Бусигін, фігурант справи про вбивство в Маріуполі.
Громадяни Білорусі:
42. Дмитро Новіков, терорист;
43. Олег Ткачук, учасник подій 2 травня 2014 року в Одесі.
Громадянин Бразилії:
44. Рафаель Лусваргі, терорист.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 особи.
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