Опубліковано список 44 полонених, яких Україна передала "Л/ДНР"

З'явився список перших 44 осіб, яких Україна видала терористичним "Л/ДНР" у ході великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

У цьому переліку 27 громадян України, 14 громадян РФ, двоє громадян Білорусі та один громадянин Бразилії. Прізвища оприлюднили журналісти "Слідство.Інфо".

"Крім бойовиків і зрадників, ми виявили в цьому переліку чимало осіб з чисто кримінальними злочинами, які відбулися за межами зони бойових дій і не мають відношення до війни. Інформацію про них ми оприлюднимо в наступній публікації", – додали в статті.

Кого Україна передала "Л/ДНР": список lenta.ua

Кого видали "Л/ДНР"

Громадяни України:

1. Едуард Бондаренко, фігурант справи про вбивство українського контррозвідника, полковника Олександра Хараберюша;

2. Сергій Пастухов, фігурант справи про вбивство полковника СБУ Хараберюша;

3. Аббасов Рустам Нурідін Огли, за даними слідства, готував теракт у Маріуполі;

4. Сергій Петриков, за даними слідства, готував теракт в Маріуполі;

5. Марина Ковтун, фігурант справи про вибух у харківському пабі "Стіна";

6. В'ячеслав Чумак, фігурант справи про теракти на залізниці біля Харкова;

7. Володимир Дворніков, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;

8. Сергій Башликов, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;

9. Віктор Тетюцький, обвинувачений у справі про вибух на ході в Харкові;

10. Ігор Джадан, обвинувачений в сепаратизмі і причетності до тероризму, учасник антимайдану в Харкові;

11. В'ячеслав Євтухов, справа про "харківських партизанів";

12. Сергій Веселов, справа про "харківських партизанів";

13. Дмитро Волошко, справа про "харківських партизанів";

14. Костянтин Калашников, фігурант справи про вибух мосту на залізниці в Одеській області;

15. Владислав Долгошеєв, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;

16. Руслан Долгошеєв, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;

17. Микола Казанський, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;

18. Олег Мазур, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;

19. Миколи Селятенко, фігурант справи про вибухи на залізниці в Одеській і Миколаївській областях;

20. Микола Дубина, фігурант справи про вибух на залізниці в Запорізькій області;

21. Катерина Фотьєва, фігурант справи про теракти в Одесі;

22. Олександр Шевцов, фігурант справи про теракти в Одесі;

23. Ігор Удовенко, фігурант справи про теракти в Одесі;

24. Євген Подмазко, фігурант справи про теракти в Одесі;

25. Володимир Грубник, фігурант справи про вибух біля одеського управління СБУ;

26. Мирослав Мельник, фігурант справи про вибух автомобіля в центрі Одеси;

27. Микола Рубан, фігурант справи про вибух на блокпосту українських військових.

Громадяни Росії:

28. Валерій Гратов, полковник, терорист;

29. Лариса Чубарова, відома як терористка Тереза;

30. Олександр Дакар, в 2017 році намагався вбити добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва;

31. Руслан Гаджиєв, терорист;

32 . Олег Доронін, терорист;

33. Владислав Макаров, фігурант справи про шпигунство;

34. Шаміль Мулієв, терорист;

35. Сергій Петров, терорист;

36. Мурат Джимієв, фігурант справи про спробу теракту біля Верховної Ради в 2017 році;

37. Василь Кусакін, терорист;

38. Микола Покусаєв, терорист;

39. Євген Шаталов, бойовик;

40. Максим Сливко, фігурант справи про спробу теракту в Києві в 2015 році;

41. Анатолій Бусигін, фігурант справи про вбивство в Маріуполі.

Громадяни Білорусі:

42. Дмитро Новіков, терорист;

43. Олег Ткачук, учасник подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Громадянин Бразилії:

44. Рафаель Лусваргі, терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 особи.

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