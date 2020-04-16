Обмін полоненими розпочався! У Зеленського розкрили деталі

Між Україною і терористами, котрі окупували деякі райони Донбасу, розпочався черговий етап обміну утримуваних осіб на КПВВ "Майорськ".

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Україна повертає 19 своїх громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях.

Обмін полоненими на Донбасі

"З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці пройдуть обов'язкову обсервацію", – йдеться у повідомленні.

Обмін утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх".

"Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам'ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", – наголосили в ОП.

Зі свого боку уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України. Серед них – військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив у полон у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці терористична "ДНР" доправила до контрольно-пропускного пункту "Горлівка" автобус із учасниками процесу обміну.

Раніше з'явився список із понад 30 українців, які перебувають у полоні в бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

Нагадаємо, це третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – вдалося повернути 76 громадян.