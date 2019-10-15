Обмін полоненими: Росія погодилася видати українця

Засуджений у Росії за нібито шпигунство громадянин України Костянтин Давиденко буде включений до списку для нового обміну ув'язненими між Москвою і Києвом.

Про це заявив адвокат Дмитро Дінзе. "Так, Давиденко включений", — сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

15 жовтня також відбулося засідання Верховного суду Росії у справі Давиденка, було вирішено пом'якшити засудженому українцю покарання, скоротивши термін його відбування на три з половиною роки.

Костянтин Давиденко Крим.Реалії

Тепер він засуджений до семи років позбавлення волі, щодо всього іншого рішення попередньої судової інстанції було залишено без змін.

Давиденка затримали в лютому 2018 року в Сімферополі. Вирок йому був винесений у червні 2019 року. РФ визнала кримчанина винним за статтею 276 ("Шпигунство") КК РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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