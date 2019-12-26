У списках 200 осіб: росЗМІ назвали місце нового обміну полоненими

Новий обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО повинен відбутися в неділю, 29 грудня, на КПП "Майорськ" під Горлівкою (Донецька область).
Про це повідомило російське видання МК із посиланням на джерело в мінській групі. Зазначається, що під час процесу виникли деякі складності, пов'язані з тим, що частина полонених відмовляються брати участь в обміні.
РосЗМІ також заявляє, що у списках на обмін нібито були вказані жителі Києва, засуджені в Україні за корупційні злочини.
За даними видання, всього будуть обмінені близько 200 осіб, хоча сторони сподівалися на 300.
Ілюстрація. Обмін полоненими
Апостроф
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.
Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.
Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська розповіла, що Києву повернуть громадян, які провели 4 роки в полоні терористів.
Пізніше OBOZREVATEL стало відомо, що Україні будуть повернуті з ОРДЛО до 30 полонених.
У "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня.
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