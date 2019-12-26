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26 грудня • оновлено в 18:37
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У списках 200 осіб: росЗМІ назвали місце нового обміну полоненими

1.5т
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Новий обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО повинен відбутися в неділю, 29 грудня, на КПП "Майорськ" під Горлівкою (Донецька область).

Про це повідомило російське видання МК із посиланням на джерело в мінській групі. Зазначається, що під час процесу виникли деякі складності, пов'язані з тим, що частина полонених відмовляються брати участь в обміні.

РосЗМІ також заявляє, що у списках на обмін нібито були вказані жителі Києва, засуджені в Україні за корупційні злочини.

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За даними видання, всього будуть обмінені близько 200 осіб, хоча сторони сподівалися на 300.

Ілюстрація. Обмін полоненими

Ілюстрація. Обмін полоненими

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Горлівка
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу обмін Новини ЛНР
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули тикайте по домам и закрывайтесь на два замка, а то как в прошлый раз поймают и выдадут за сепаратюг.
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