Обмін полоненими між Росією і Україною відкладається? З'явилися тривожні дані

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Про це "Радіо Свобода" повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня також повідомив український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще знаходяться в СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав 3 вересня.

Обмін полоненими УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Офісі президента спростували завершення процесу взаємного звільнення утримуваних осіб.

При цьому в мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Потім ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". Рідні військовополонених також нібито підтвердили, що утримувані раніше в Росії моряки вже приїхали до Києва.

Потім в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського сіли три військові літаки.

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