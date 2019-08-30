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Обмін полоненими між Росією і Україною відкладається? З'явилися тривожні дані

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Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Про це "Радіо Свобода" повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня також повідомив український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще знаходяться в СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав 3 вересня.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Перший же вислів нового генпрокурора виявився фейком... Знаменно. Так і працюватиме. Неперевірено, голослівно, непідтверджено.
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