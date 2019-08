Обмін полоненими: Bellingcat пов'язав скандал з катастрофою Boeing

Засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Хіггінс вважає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українських в'язнів.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи обмінний процес між Україною і Росією.

"Кажуть, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком MH17, передають Росії в обмін на українців, затриманих Росією. Досить безвольна угода українського уряду, яка вплине на судову справу MH17", - написав він.

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv