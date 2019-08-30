Обмін полоненими: Bellingcat пов'язав скандал з катастрофою Boeing

Засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Хіггінс вважає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українських в'язнів.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи обмінний процес між Україною і Росією.

"Кажуть, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком MH17, передають Росії в обмін на українців, затриманих Росією. Досить безвольна угода українського уряду, яка вплине на судову справу MH17", - написав він.

Катастрофа Boeing 777 в Донецькій області 24 канал

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv - Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 30, 2019

Нагадаємо, що між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.

Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня. Всі подробиці можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, в мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

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