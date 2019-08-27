Обмін полоненими: адвокат росіян назвав чіткі терміни

Україна і Росія вже у вівторок, 27 серпня, відновлять підготовку до обміну ув'язненими, а їх повернення на батьківщину планується провести до кінця тижня.

Таку заяву зробив правозахисник росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін, пишуть "Известия". Посилаючись на власні джерела, там відзначили, що зараз йде фінальна робота з узгодження остаточного переліку осіб.

"Я очікую обміну на цьому тижні. Точну дату поки сказати не можу. Справа в тому, що в Україні з 24 серпня вихідні. З вівторка відновиться активна робота, і почнуться зрушення. Так чи інакше, незабаром все має статися", - розповів Рибін.

Полонені українські моряки 24 канал

Серед іншого мова йде про те, що зараз сторони також вирішують проблему зняття всіх звинувачень з осіб, звільнених на обмін. За словами Рибіна, у тих, хто буде в підсумку відправлений на батьківщину, не повинно повторно виникнути проблем з законом через колишні звинувачення.

"Ми займаємося питанням процесуального очищення тих, хто буде проходити через обмін. Це повинно відбутися. З вівторка процедура підготовки людей до обміну буде продовжена", - зазначив адвокат росіян.

Також невідомими залишаються остаточні цифри. За словами одного з близьких до процесу співрозмовників, "формула, яка фігурує в ЗМІ - 33 на 33 - умовна, оскільки за деякими особами досі немає ясності".

Рибін також зазначив, що оголошені цифри не можна називати остаточними.

Правозахисник росіян додав, що остаточний перелік обговорюється в процесі щоденної роботи. Наведена формула не є кінцевою, "оскільки людей може бути більше, або менше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом. Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

Обмін може відбутися до кінця серпня - в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

Серед тих, кого можуть повернути Україні - Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хто-то з полонених моряків.

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