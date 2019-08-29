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Обмін почався! У мережі повідомили про повернення в'язнів Кремля Україні

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Українські політв'язні, які незаконно утримуються в Росії, мають повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Йдеться про 35 українців. Про це повідомляють "Вести", посилаючись на джерело, близьке до переговорного процесу. Про початок процесу обміну написали і деякі Telegram-канали, зокрема, "НЕЗЫГАРЬ", що спеціалізується на інсайдах із Кремля.

Останній стверджує, що колона автозаків з українськими в'язнями в супроводі вертольотів виїхала з Лефортово в підмосковний аеродром Остаф'єво.

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Ілюстрація. Ув'язнений

Ілюстрація. Ув'язнений

mspravka.info

Опозиційний російський політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов на сторінці в Facebook також повідомив про початок обміну. "Тримаємо кулаки!" – написав він.

За словами джерела "Вестей", активізація обміну почалася 29 серпня в другій половині дня.

Водночас адвокат Валентин Рибін не підтвердив журналістам активізацію процесу. За його словами, ув'язнені з української сторони 29 серпня перебували в місцях утримання.

Відзначимо, російська газета "Коммерсант" передає, що полонених українців, якщо від них надійдуть звернення, можуть помилувати указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на помилуваних росіян.

При цьому кілька людей, в тому числі режисер Олег Сенцов, відмовилися просити помилування, оскільки це буде означати визнання провини. Деякі інші українці, за даними видання, відмовилися брати участь в обміні.

Політв'язнів, які перебувають під слідством у Росії, можуть передати українському суду, який, як передбачається, продовжить розгляд "справ". Зокрема, до Києва можуть передати кримінальну справу 24 моряків, затриманих у Керченській протоці.

Обмін почався! У мережі повідомили про повернення в'язнів Кремля Україні

Скріншот

Обмін почався! У мережі повідомили про повернення в'язнів Кремля Україні

Скріншот

Нагадаємо, раніше секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников заявив, що незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка доставили з колонії в СІЗО "Лефортово".

У слідчому ізоляторі також знаходяться Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов (всього, за даними Мельникова, – 30 осіб).

У Москву з ІК-8 перевезли і режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом.

  • Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський.

  • Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також деякі з полонених моряків.

Обмін почався! У мережі повідомили про повернення в'язнів Кремля Україні

24 канал

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Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Росії обмін військовополонені полонені моряки
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ttt ta
ttt ta
Вы их тока кормите хорошо. А то они у нас так голодали, так голодали...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росиии смерть росийским окупантам
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
32 августа)))))))))) обоз ты бы хоть закусывал
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