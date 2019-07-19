Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обмін на Сенцова: у Вишинського відреагували

Читати матеріал російською

Заява офісу президента України про обмін керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на в'язня Кремля Олега Сенцова — це інформаційне вкидання.

Про це заявив адвокат Андрій Доманський, зазначивши, що потрібні юридичні підстави, передають "РИА Новости".

"Це інформаційний привід, який кинутий у систему. Що буде — не знаю. Я не учасник політичних переговорів між Україною і Росією. Виконую функції адвоката і захисника, керуюся винятково законом України", — сказав він.

Говорячи про намір клопотати про зміну журналісту запобіжного заходу, Доманський зазначив, що "поміщення Вишинського під особисту поруку не означатиме його звільнення".

Обмін на Сенцова: у Вишинського відреагували

"Він же все одно буде під запобіжним заходом, який не дозволяє йому виїжджати, пересуватися. Єдине, що змінюється, — місце його перебування", — пояснив Доманський.

За його словами, "повне звільнення Кирила Вишинського — це закриття щодо нього кримінального переслідування".

Новини
"Кремлю вигідно": названа цінність Вишинського для Путіна

"Прокуратура має право відкликати свій обвинувальний акт і вважати, що поспішила з необґрунтованими (звинуваченнями). Особливо, якщо врахувати, що звинувачення безпідставне... Якщо є політична воля, це добре, але для цього мають бути юридичні підстави. Хоча політична воля не може впливати на суди, закон. Україна – правова держава, де в насамперед керуються законом. Навіть якщо є якась політична воля, вона повинна бути в рамках законодавчих актів України", — підсумував він.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що запобіжний захід Вишинському повинен бути змінений без будь-яких попередніх умов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Кирило Вишинський Олег Сенцов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
22
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
Заипись! Менять террориста, пойманного со взрывчаткой, на журналиста, вину которого уже больше года никто не может доказать?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Террориста на журналиста, це эвропа.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel