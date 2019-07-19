Обмін на Сенцова: у Вишинського відреагували

Заява офісу президента України про обмін керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на в'язня Кремля Олега Сенцова — це інформаційне вкидання.

Про це заявив адвокат Андрій Доманський, зазначивши, що потрібні юридичні підстави, передають "РИА Новости".

"Це інформаційний привід, який кинутий у систему. Що буде — не знаю. Я не учасник політичних переговорів між Україною і Росією. Виконую функції адвоката і захисника, керуюся винятково законом України", — сказав він.

Говорячи про намір клопотати про зміну журналісту запобіжного заходу, Доманський зазначив, що "поміщення Вишинського під особисту поруку не означатиме його звільнення".

"Він же все одно буде під запобіжним заходом, який не дозволяє йому виїжджати, пересуватися. Єдине, що змінюється, — місце його перебування", — пояснив Доманський.

За його словами, "повне звільнення Кирила Вишинського — це закриття щодо нього кримінального переслідування".

"Прокуратура має право відкликати свій обвинувальний акт і вважати, що поспішила з необґрунтованими (звинуваченнями). Особливо, якщо врахувати, що звинувачення безпідставне... Якщо є політична воля, це добре, але для цього мають бути юридичні підстави. Хоча політична воля не може впливати на суди, закон. Україна – правова держава, де в насамперед керуються законом. Навіть якщо є якась політична воля, вона повинна бути в рамках законодавчих актів України", — підсумував він.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що запобіжний захід Вишинському повинен бути змінений без будь-яких попередніх умов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

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