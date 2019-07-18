18 липня в Мінську домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

Сказати про те, наскільки цей список рівноцінний, можна, тільки побачивши імена. Хочу нагадати, що "обмін полоненими" - це скорочена назва цієї процедури. Фактично має місце "передача засуджених і затриманих правопорушників на території України на українських заручників, викрадених російськими спецслужбами на території України".

Але завжди було питання складання списків. Тому що, коли говорять: "обмін всіх на всіх", це просто фігура мови, оскільки насправді немає розуміння, що таке "всі".

Російська Федерація не підтверджує списки – хто утримується у них. Насправді, це ключова частина проблеми. Далі – список далеко не повний. Нам необхідна видача не тільки військових, а й цивільних заручників, яких захопили російські спецслужби.

Українські військовослужбовці в полоні у терористів, ілюстрація Politeka.net

Тобто це не "всі на всі" - це 69 на 208. Повністю проблему полонених це не вирішує. Це тільки великий пласт цієї проблеми. Причому, за відсутності списку, кого вони готові обміняти від нас, ми не можемо судити, наскільки він адекватний.

Чому в списку немає українських моряків? Моряки не повинні входити в список обміну, тому що це інший випадок з юридичної точки зору. Вони не є захопленими в ході бойових дій. Вони захоплені в ході акту піратства, вчиненого в міжнародних водах Російською Федерацією.

Юридичну відповідальність за це несуть не якісь абстрактні "бойовики" "ДНР" і "ЛНР", яких представляють російські спецслужби, а безпосередньо Російська Федерація.

Немає сенсу включати цих людей в ці списки, оскільки вони повинні бути звільнені без всяких умов згідно з рішенням Міжнародного морського суду. По них уже є правове рішення, і це питання не бойових дій, а двосторонніх міждержавних відносин і міжнародного морського права.

Тому ситуація з ними розглядається окремо.

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