Брехун і відомий редактор: хто організував брудну кампанію Фукса проти Бродського

Фігурант багатьох гучних кримінальних справ, заведених проти нього як у Росії, так і в Україні, Павло Фукс засвітився у скандалі. Йдеться про брудну піар-кампанію проти відомого українського бізнесмена Михайла Бродського.

Влітку 2019 року до нас у громадську організацію "Укрмедіа", оскільки ми проводимо консультації та надаємо послуги в галузі медіа та комунікацій, звернулася ціла низка українських політиків, громадських активістів і бізнесменів, які стали об'єктом брудних інтернет-кампаній.

Метою замовників було дискредитувати жертву, безкарно образити честь і гідність.

Оскільки вкрай важко було визначити власників сайтів, на яких розміщена ця інформація, ми почали просто накопичувати її, розширюючи список сайтів, що займаються чорним піаром, та їхніх жертв.

Спочатку ми зібрали базу з більш ніж 300 сайтів і виділили ряд фігурантів, з частиною з яких вийшли на контакт.

Проте розслідування буксувало. Так, у нас було достатньо свідчень того, що за більшістю брудних піар-кампаній стоїть один координаційний центр чи якийсь обмінник чорного піару. Ось тільки перевірити це не виходило.

Величезним проривом у розслідуванні стало знайомство з групою інтернет-фахівців, що, як з'ясувалося, були колишніми працівниками офісу компанії "Orange Sky" Ігоря Мізраха. Вони залишилися без роботи після того, як їхнього роботодавця взяли на гарячому.

30 серпня 2019 року "довірена особа президента" Ігор Мізрах і "представник Офісу президента" Сергій Жданов, а з ними і посередники Аркадій Матуляк і Олександр Іванчук були затримані Військовою прокуратурою спільно з СБУ в результаті спецоперації на вулиці Банковій, просто навпроти Офісу президента під час спроби отримати хабар в розмірі 250 000 доларів США за місце керівника в "Укроборонпрому".

Але повернемося до компанії Ігоря Мізраха "Orange Sky", яка за гроші була готова перетворити будь-яку чесну і порядну людину щонайменше на злочинця.

Просто хрестоматійним прикладом такої брудної замовлянки стала виявлена нами серія матеріалів, спрямованих проти бізнесмена Михайла Бродського. З'ясувалося, що ці матеріали розміщувала на сайтах головна редакторка інтернету-проєкту з орбіти Олександра Грановського "Букви" Катерина Рошук.

Як свідчать працівники офісу Мізраха, Катерина безпосередньо вела цю кампанію і вся комунікація проходила виключно через неї.

За словами самої редакторки, замовником цієї чорної піар-кампанії був московський бізнесмен, фігурант справи про шахрайство в особливо великих розмірах Павло Фукс.

Катерина в цьому проєкті виступала не просто як посередник. До неї звернулися найперше тому, що вона свою роботу виконує якісно.

Тому питання підготовки та узгодження матеріалів для публікацій, вибору кола видань де вони будуть опубліковані, а також бюджет проекту безпосередньо з Фуксом стверджувала сама Катерина, редактор видання "Букви".

В офіс надходили вже готові матеріали, а тому все, що вимагалося від працівників – розмістити їх на своїх і партнерських сайтах та "розігнати".

Оплата велася за кожен образливий пост, розміщений на ресурсах мереж. Сума винагороди за одну публікацію становила 300 доларів США. Ось частина внутрішнього листування з чату працівників офісу Мізраха, що трохи підіймає завісу таємниці над їхньою протиправною діяльністю:

Як бачимо, кампанія проти Михайла Бродського була дуже активною. Всього в рамках брудної рекламної акції за розміщення матеріалів через Катерину Рошук Мізраху, було передано близько $20 000 сумами від 2 000 до 4 000.

Гроші водій Мізраха здебільшого забирав у кафе, розташованому на третьому поверсі "Мандарин плаза" або на заправці "Сокар" поблизу метро "Дружби народів".

Окремо Катерина розмістила замовлення на сайт, орієнтований на Ізраїль. Там також планувалося розміщувати образливу, брехливу інформацію про Михайла Бродського івритом і англійською з метою його міжнародної дискредитації.

За це Мізрах отримав передоплату в розмірі 8000 доларів США. Як стверджують колишні працівники його офісу, сайт так і не встигли зробити, оскільки їхнього шефа затримали 30 серпня 2019 року за Офісом президента на іншій, не менше прибутковій справі.

Історія з офісом Мізраха, здавалося б, уже досить огидна і висвітлює "чесних" бізнесменів і журналістів, які не гребують поливати брудом публічних людей, і, напевно, навіть вважають це дотепним. Ось тільки це ще не кінець. Компанія Мізраха "Orange Sky" найбільше грошей заробляла не на публікації, а навпаки – на "знятті" брудних матеріалів із публікації.

Суми за "зняття" були іноді просто космічні і доходили до пів мільйона доларів за "повну зачистку". Так от, Павло Фукс, звертаючись через Катерину Рошук для розміщення матеріалів, сам був жертвою вимагання Ігоря Мізраха!

Тут слід зазначити, що заповзятливий бізнесмен не зміг пройти повз колоритну постать Павла Фукса. Тим більше, що він точно знав, як болюче той реагує на такі публікації.

Саме тому на сторінках мережі його сайтів, а їх близько 1400, почали регулярно з'являтися матеріали і про самого Фукса! І це працювало! За словами колишніх працівників офісу Мізраха, завдяки такій підприємливості шефа мало не щомісяця до них на Банкову приїздила "піарниця" Фукса і платила за "зняття" матеріалів, спрямованих проти її патрона!

Інакше кажучи, Павло Фукс сам перебував у ямі, яку, щедро фінансуючи, копав для Михайла Бродського! При цьому, зауважте, що справді смішно, за публікації проти Фукса ніхто не платив. І тільки він своїми платежами далі розвивав це ринок брудного піару проти себе!

Від редакції OBOZREVATEL: цікавий і той факт, що це аж ніяк не всі замовні матеріалу проти Михайла Бродського:

М'яко кажучи "сумнівне" видання Власти.нет видало дурний фейк про сина Бродського, Юрія. Замовники матеріалу видали місцевого київського наркомана за сина глави редакційної ради. Стаття настільки абсурдна, що навіть при поверхневому порівнянні фото стає зрозумілим, що це абсолютно дві різні людини.

Наркотема розганяється і на інших "зливних бочках", який годуються за гроші одіозного Фукса. Тут уже сім'ю Бродського звинувачують нібито у "кришуванні" "найбільшої нарколабораторії" в історії України.

За гроші проплачені статті публікують і більш відомі сайти. Так, "Голос" опублікував інформацію про те, що нібито Бродський створив партію "Регіони вперед!". При цьому в публічному доступі ніякої інформації просто немає, бо існує вона лише у хворій уяві замовників "чорнухи".

Це ж видання опублікувала фейк про величезну віллу Бродського, на яку він переїде нібито після "арешту" в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!