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Облив бензином і підпалив: з'явилися подробиці трагічної загибелі дівчини у Запоріжжі

20.7т Читати матеріал російською

Батьки загиблої Анастасії Ковальової, яку в Запоріжжі облив бензином і підпалив її хлопець, розповіли причини сварки пари напередодні трагедії.

У день нападу на Анастасію її бойфренд Віталій Чайковський відпустив її з подругою на пляж, хоча раніше завжди забороняв це робити, повідомляється у програмі "Стосується кожного" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Коли дівчина прийшла на набережну, Чайковський почав слати їй повідомлення з погрозами. Вона сфотографувала для нього порожній пляж і запросила його до себе.

На думку родичів загиблої, саме ця ситуація і спровокувала фатальну сварку між ними.

"Я знала, що після пляжу буде скандал. Ми з нею спілкувалися о 7-й вечора, коли вона з пляжу прийшла, коли вони посварилися. Вона мені прислала фото, де лежить на дивані і у неї засмучений вигляд. Вони з Віталіком посварилися і той пішов, пішов по бензин", – переказала події дня мама Анастасії.

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Анастасія та Віталій

Анастасія та Віталій

Instagram Анастасії Ковальової

Вона також розповіла, що напередодні дівчина ухвалила рішення остаточно розірвати стосунки із Чайковським і сказала, що хоче переїхати до мами в Польщу. Однак після цього пара помирилася. Також мама повідомила, що вже після смерті дочки дізналася, що хлопець її часто бив і забороняв гуляти без нього.

Як писав OBOZREVATEL, 2 липня дівчину облив бензином і підпалив її хлопець. У неї 90% опіків тіла. 4 липня лікарі зробили невтішний прогноз – на виживання постраждалій дали добу. 10 липня дівчина померла.

28-річному Віталію Чайковському обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

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Місце
Україна Запоріжжя
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Субботина Виктория
Субботина Виктория
На зоне облить бензином и чиркнуть спичкой, пусть испытает те же муки перед смертью...
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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васильевич василий
васильевич василий
Украиньсге мир - однако
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