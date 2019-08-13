Облив бензином і підпалив: з'явилися подробиці трагічної загибелі дівчини у Запоріжжі

Батьки загиблої Анастасії Ковальової, яку в Запоріжжі облив бензином і підпалив її хлопець, розповіли причини сварки пари напередодні трагедії.

У день нападу на Анастасію її бойфренд Віталій Чайковський відпустив її з подругою на пляж, хоча раніше завжди забороняв це робити, повідомляється у програмі "Стосується кожного" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Коли дівчина прийшла на набережну, Чайковський почав слати їй повідомлення з погрозами. Вона сфотографувала для нього порожній пляж і запросила його до себе.

На думку родичів загиблої, саме ця ситуація і спровокувала фатальну сварку між ними.

"Я знала, що після пляжу буде скандал. Ми з нею спілкувалися о 7-й вечора, коли вона з пляжу прийшла, коли вони посварилися. Вона мені прислала фото, де лежить на дивані і у неї засмучений вигляд. Вони з Віталіком посварилися і той пішов, пішов по бензин", – переказала події дня мама Анастасії.

Анастасія та Віталій Instagram Анастасії Ковальової

Вона також розповіла, що напередодні дівчина ухвалила рішення остаточно розірвати стосунки із Чайковським і сказала, що хоче переїхати до мами в Польщу. Однак після цього пара помирилася. Також мама повідомила, що вже після смерті дочки дізналася, що хлопець її часто бив і забороняв гуляти без нього.

Як писав OBOZREVATEL, 2 липня дівчину облив бензином і підпалив її хлопець. У неї 90% опіків тіла. 4 липня лікарі зробили невтішний прогноз – на виживання постраждалій дали добу. 10 липня дівчина померла.

28-річному Віталію Чайковському обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

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