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Облили малюка окропом: дитбудинок потрапив у скандал через обурливу НП

4.4тЧитати новину російською

На Кіровоградщині в будинку дитини облили окропом 1,5-річного хлопчика, якого вісім місяців тому соціальні служби забрали із сім'ї, де йому нібито загрожувала небезпека.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, хлопчик був у важкому стані від больового шоку, проте його життя вдалося врятувати. Незважаючи на інцидент, працівники соцслужб відмовляються повернути малюка назад до сім'ї.

Батькам Марка висунули підозру в торгівлі дитиною. За версією слідства, біологічна мати хлопчика за гроші записала в батьки свого односельця, у якого з дружиною не було дітей, віддавши сина їм на виховання.

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"Я його дев'ять із половиною місяців ростила. Я його люблю як свого і не дозволю, щоб дитину кривдили. Нам лікарі сказали, що ще півгодини, і дитини не стало б", - прокоментувала інцидент прийомна мати Світлана Кабанюк.

Правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження через неналежне виконання соціологічною службою зобов'язань щодо охорони життя та здоров'я дитини. Водночас у Кропивницькому будинку дитини також запевнили, що винного співробітника готують до звільнення.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Кіровоградщині розгорівся скандал через сім'ю, яка морила голодом 4-річну дитину.

Місце
УкраїнаКропивницький
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