"Облили брудом!" Київський підприємець спростував скандальний зв'язок із Гримчаком

Інформація ЗМІ про те, що ТОВ "Зелений гай" нібито пропонувало затриманому заступнику глави МінТОТ Юрію Гримчаку і його "помічнику" хабар за будівництво кафе в Києві, виявилася фейком.

Про те, як ідуть справи насправді, в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів власник "Зеленого гаю", київський підприємець Семен Зельдич.

За його словами, дані, опубліковані "Українською правдою" про те, що саме його фірма замішана в гучній справі, є нахабним наклепом.

Юрій Гримчак Вести

"Я власник фірми "Зелений гай", адресу якої вказали сьогодні. Мені подзвонили друзі і запитали, чи читав матеріал у ЗМІ. Це стаття, яка розгромила мене, не тільки як підприємця, а й як особистість, шановану людину, яка багато чого зробила на благо рідного міста. Мене просто облили брудом, не маючи жодних доказів. Це якийсь абсурд!" – поділився він.

Зельдич докладно розповів про свою діяльність, запевнивши, що вже більше десяти років не отримував жодних дозволів, які могли хоч якимось чином стосуватися розслідування. Крім того, за словами підприємця, самого Гримчака він також не знає.

"Наше підприємство давно приватизувало кафе. Можемо надати будь-які підтверджувальні документи. У мене є свідоцтво про власність. Земля в оренді на 25 років. Я не веду жодні будівництва. Я не отримую жодних дозволів у Міністерстві культури. У мене немає жодних запитів. Я взагалі не знаю, хто такий цей Гримчак, і ніколи не вдавався до послуг якихось сторонніх людей!" – обурився він.

"Ця інформація ганьбить мене, як чесну людину, і всю мою сім'ю. Я, як сумлінний платник податків і громадянин, отримую всі дозволи офіційно і маю всі докази цього!" – додав підприємець.

"Ми жодних дій не робимо, не користуємося чиїмись послугами, тим більше цього товариша. Я ніколи не звертався, зокрема через Гримчака, в Мінкульт за узгодженням будь-яких проектів", – підсумував він.

Дані про підприємство з ЄДР Скріншот

Дані про підприємство з ЄДР Скріншот

Дані про підприємство з ЄДР Скріншот

Дані про підприємство з ЄДР Скріншот

Дані про підприємство з ЄДР Скріншот

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило ймовірну схему злочину, в якому може бути замішаний Гримчак, не називаючи при цьому жодних назв підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була здійснена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабара не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього вилучили півмільйона календариків.

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