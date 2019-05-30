Облили бензином заручника: у Мелітополі захопили букмекерську контору

У Мелітополі (Запорізька область) чоловік увірвався у букмекерську контору "Космолот" на проспекет Богдана Хмельницького і взяв у заручники працівницю закладу.

Чоловік прикував жінку до себе, а також облив себе і її бензином, погрожуючи підпалити, пише міський сайт 0619.

Злочинець заявив, що в разі, якщо хтось увійде до контори, він виконає погрози.

Чоловік захопив букмекерську контору "Космолот"

Причина його дій поки невідома. На місці події працюють поліцейські, а також пожежники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва у вересні 2018 року хлопець взяв у заручники власну матір і випадково завдав їй ножове поранення.

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