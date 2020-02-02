Облава? У Білорусі раптово зникли директори всіх цукрових заводів

У Білорусі зникли директора чотирьох цукрових заводів. Одна з версій - їх затримав Комітет державної безпеки, однак, там не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє видання Tut.by.

Розгорнули літак

За їхньою інформацією, 26 січня затримали Михайла Криштаповича, який більше 20 років очолював Городейський цукровий комбінат. За словами одного з працівників підприємства, там пройшов обшук, а кабінет директора нібито опечатали. У приймальні ж заявили, що Криштапович у відпустці до 4 лютого.

При цьому Tut.by заявляють, що директор Городейського комбінату 24 січня летів з Мінська в Мюнхен, а після літак розгорнули і зняли з нього від 6 до 8 осіб.

Як повідомляють пасажири, на борт зайшов чоловік у формі і сказав: "Я зараз назву деякі прізвища, ви візьмете свої речі і пройдете з нами. Назвав 6 чоловік, але по факту це 2 сім'ї", - розповів один з пасажирів.

За його словами, попросили вийти дві пари, всі вони були приблизно однакового віку - близько 50 років. При цьому одна з пар летіла разом з двома дівчатками, яким "на вигляд від 12 до 16 років". Пізніше прозвучало ще 2 прізвища.

Літак, на якому імовірно летів Криштапович

Затримали за хабар?

Глава Жабінковського цукрового заводу Віктор Миронов теж не вийшов на роботу. На підприємстві Tut.by розповіли, що не бачили його ще з 27 січня. Тим не менш, не змогли пояснити де він і що сталося.

"Ніхто мені ні з концерну, ні з правоохоронних органів, нізвідки не дзвонив", - заявив заступник гендиректора з соціальних питань Сергій Попко

Не відповідає і домашній телефон директора. А ось Telegram-канал NEXTA заявив, що Миронова вивели з кабінету в наручниках. Причиною затримання, за їхніми словами, є хабар в розмірі 20 тисяч доларів.

Полетів з дружиною?

Директор Слуцького цукрорафінадного заводу Микола Прудник теж зник. Як заявив заступник директора з ідеологічної роботи і соціальних питань Євген Шаповалов, офіційна версія - Прудник у відпустці. Погоджувати з підлеглими його він не зобов'язаний.

При цьому він заявив, що ніяких обшуків на підприємстві не відбувалося, принаймні, на вихідних.

"Ми читали, що в місті та жабинка спілкувалися з людьми, але у нас нічого такого не було. Мені невідомо, щоб у нас проводили обшуки. Я сьогодні перший день на роботі - понеділок. Що було на вихідних, не знаю . Директор з п'ятниці офіційно у відпустці, планово, все було узгоджено з концерном ", - заявив Шаповалов.

За словами брата Прудніка, той разом з дружиною полетів за кордон.

Слуцький цукрорафінадний комбінат

Викликали до Мінська

Також відсутній на роботі і директор Скідельський цукрового комбінату Дмитро Єгоров. Його заступник і секретар стверджують, що керівника викликали до Мінська.

Нічого не знаю і робітники заводу. Вони чули різні чутки про затримання інших директорів, але по темі нічого точно не відомо.

"Ми в курсі, що щось відбувається, але не знаємо, що саме. А у нас поки все в порядку. Новин немає ніяких - і нехай і не буде", - кажуть робітники біля прохідної заводу в Скідель.

Затримали 11 осіб

За даними джерела Tut.by, за тиждень по "цукрового справі" затримали 11 осіб, а курирує його КДБ. У той же час, хоч в ведмстве нічого не коментують, Генпрокурор Олександр Конюк заявив на зустрічі з журналістами, що "не хоче анонсувати деякі речі".

"Але те, що зараз відбулося, - це знову-таки зовнішня дебіторська заборгованість", - сказав телеканалу "Білорусь 4. Гродно" Конюк.

При цьому, він заявив, що мова йде про "шахрайських схемах між керівництвом підприємств і в основному російськими контрагентами".

А ось джерело Tut.by називає затримання "міжвідомчими чварами".

"Цукор - це такий товар, як алкоголь або сигарети, реалізація яких в тій чи іншій мірі контролюється силовиками. Цукор також займалися відомства з трьох букв. Можна тільки здогадуватися, чому зараз трапилися розборки", - сказало джерело

Також видання повідомляє про те, що за неофіційною інформацією, по цукровому справі поряд з керівниками чотирьох заводів і бізнесменами проходить і колишній начальник 2-го управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОПіК) МВС Володимир Тихін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче стати останнім президентом своєї країни. Оскільки, якби він погодився на приєднання до Росії, білоруси б "з'їли його протягом року" після прийняття такого рішення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!