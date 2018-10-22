Осінній призов в Україні: на вулицях — облави та незаконні затримання

Цієї осені представники поліції та військкоматів знову розпочали відлов призовників у громадських місцях і на вулицях. У військкоматах своїх планів не приховують, кажуть, що зустрічатимуть на прохідних у підприємствах, у бібліотеках і центрах зайнятості. Перший скандальний випадок у Харківській області вже з'явився на відео — там люди у військовій формі хапали хлопця просто на вулиці. Подробиці у матеріалі OBOZREVATEL.

Схопив за руку, а потім повалив на землю

У соцмережах бурхливо обговорюють відео з Харківської області. Так, військовий схопив хлопця за рукав просто на вулиці і не відпускав. Хлопець зажадав пояснень, на підставі чого його затримують. Поліцейський стояв поруч і не вживав жодних заходів. Навколо зібрався натовп, люди вимагали відпустити хлопця. В результаті молодик спробував втекти, проте військовий наздогнав його і повалив на землю. Зрештою, хлопець вирвався, в руках у військового лишився тільки його рюкзак.

У військовому комісаріаті Харківської області кажуть, що зараз проводять службову перевірку за цим фактом.

"Судячи з відео, це сталося в місті Куп'янськ нашої області. Обличчя там видно не дуже чітко, хто це був. Тому зараз призначено службову перевірку. Якщо ми встановимо, що це дійсно були наші офіцери, то вони перевищили свої повноваження, будемо притягувати їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності", — повідомив OBOZREVATEL заступник військового комісара області Андрій Семенович.

Ловлять у нічних клубах і хостелах

Це вже не перший випадок, коли воєнкоми, намагаючись виконати план з призову, ловлять молодиків на вулицях. У минулому році у Львові представники військкомату разом із поліцейськими намагалися потрапити до нічного клубу, нібито для перевірки документів. Однак охорона клубу їх не пустила, оскільки вони не змогли пред'явити жодних документів, які були б підставою для подібних дій. Тоді військові влаштували облаву просто на вулиці перед клубом.

Облава на призовників у Львові press.coop-ua.org

Подібні випадки траплялися у Києві. У квітні і травні цього року представники військкоматів разом із поліцейськими нагрянули до гуртожитку і хостелу в центрі, де затримали кілька молодиків. Деяких із них доправили на призовний пункт.

А в листопаді минулого року працівники військкомату і поліція провели облаву у нічному клубі. У підсумку, як заявили тоді у прес-службі Шевченківського військкомату столиці, на призовний пункт доправили 32 особи.

Шукали призовників у київському нічному клубі kiev.informator.ua

Спійманих відправили служити

У Київському військкоматі облаву у нічному клубі пам'ятають. Але запевняють, що представників військкомату там не було.

"Там була тільки національна поліція. Вони приїхали туди через скарги мешканців будинку, де розташований цей клуб. Мешканці скаржилися, що їх під'їзди завалені використаними шприцами. Клуб двічі попереджали, а потім приїхала поліція і затримала там приблизно 30 осіб призовного віку. Їх доправили у комісаріат. Частину відпустили, тому що у них були відстермінування. З 11 затриманими провели бесіду, і частина з них написала заяви на строкову службу", — каже заступник військового комісара Києва Ігор Слюсаренко.

Він запевняє, що представники військкомату ходять лише за місцем проживання призовників і вручають повістки.

"Ми не уповноважені ходити по громадських місцях. Ми працюємо з ОСББ, ЖЕКами, приходимо за місцем проживання призовників. А якщо призовник з якихось причин потрапляє в поле зору поліції, то вони перевіряють його по базі — чи не є він ухильником, і якщо так, то доправляють до найближчого військкомату", — каже Слюсаренко.

Працівників зустрінемо і на вулиці

У Дніпропетровській області кажуть, що де і як проводити оповіщення призовників про необхідність прийти до військкомату вирішують в кожному районному комісаріаті, в залежності від ситуації.

"Якщо треба провести оповіщення на якомусь підприємстві, то комісар іде на підприємство. Якщо підприємство палиці в колеса вставляє і не пускає на територію, то представник військкомату всіх працівників зустрічає на вулиці. Якщо треба прийти до нічного клубу, і він вважає, що це буде правильним і корисним для оповіщення громадян, то він прийде до нічного клубу. це не обмежено законодавством", — розповідає OBOZREVATEL заступник військового комісара з виховної роботи Дніпропетровської області Сергій Полуциган.

Щоправда, Полуциган визнає, що законодавство не дозволяє військкомам вимагати у призовників на вулиці або в іншому місці документи, щоби встановити особу. А без особистих даних вручення повістки буде незаконним.

InfoResist

"Так, ми не маємо права питати у людини документи. Але на це є інші уповноважені особи, наприклад, поліція. Навіть у бібліотеці, прийшов призовник, показав документ вахтеру, все, його особу встановлено. Прийшов у центр зайнятості, показав документ, все: "здрастуйте, Іване Васильовичу, ми вас дуже чекаємо". Несуттєво, ким буде ідентифікована його особистість", — каже Полуциган.

Вимагайте адвоката

Юристи пояснюють, що подібні дії представників військкоматів неправомірні.

"Насправді поліція може затримати людину лише за певних обставин. Просто так, щоби встановити особу громадянина, поліцейські зупиняти не можуть. Тим більше ніхто з військових не має права утримувати людину, не пускати, чи перевіряти документи", — пояснює адвокат Ростислав Кравець.

До речі, закон пояснює, в яких випадках поліцейські можуть перевірити документи.

Перше — якщо поліцейський вважає, що людина схожа на громадянина, який перебуває у розшуку. Друге — якщо у поліцейського є підстави вважати, що ця людина скоїла або збирається скоїти злочин. Третє — якщо громадянин перебуває на території зі спеціальним режимом, на місці скоєння злочину або ДТП. А також якщо у людини є зброя, наркотики або інші заборонені речі.

Кравець радить тим, хто потрапив у таку ситуацію, не розгублюватися і вимагати адвоката.

"Ви маєте право нічого не говорити, не пред'являти жодних документів для встановлення особи, а відразу зажадати адвоката. І до його приїзду нічого не робити. І потім ви зможете оскаржити дії і поліцейських, а тим більше військових, у суді", — каже Кравець .