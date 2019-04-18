Криваві розбірки на посту під Одесою: хто влаштував перестрілку і обклав "даниною" водіїв

Нічний напад на пункт зважування вантажів "Укртрансбезпеки" в Одеській області показав, що в цій системі не все добре. Одні "активісти" обороняли цей пункт, інші – на них нападали.

Правоохоронці та перевізники кажуть, що це бандитські розбірки і боротьба за нелегальні потоки грошей. Що відбувається навколо вагових комплексів – детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Нічого подібного раніше не було

В Одеській області стався безпрецедентний випадок. Декілька десятків озброєних людей напали на інспекторів держслужби "Укртрансбезпека" (вона займається контрольним зважуванням фур на трасах, щоб вантажівки не перевозили понаднормові вантажі та не розбивали дороги) і на активістів громадської організації "Український транспортний союз".

На місці нападу Facebook Олесі Голодок

Напад стався поряд із КПП, на якому чергували поліцейські.

"Приблизно о 22-й годині несподівано погасли ліхтарі. І в темряві з різних сторін повилазили десятки людей, всі вони були в чорному одязі та масках. У них була травматична зброя і бити. Вони напали на нас, правда, з інспекторів ніхто не постраждав, тому що нас захистили хлопці з "Українського транспортного союзу". Били автомобілі, активістів", – розповів OBOZREVATEL головний спеціаліст одеської "Укртрансбезпеки" Вадим Опря, який саме перебував на цьому пункті.

Залишили гільзу Нацполіція

Пошкодили автомобілі Facebook Олесі Голодок

З чим це пов'язано, Опря сказати не може. "Це перший такий напад, раніше нічого подібного не відбувалося. Могли бути конфлікти саме з водіями. Деякі не хотіли надавати документи, ставати на ваги. А таке вперше. Ще були погрози по телефону нашому новому начальнику Сергію Талалу, він нещодавно на цій посаді, принциповий, сказав, що все буде за законом. Тому є незадоволені", – вважає Вадим Опря.

Одні "тітушки" напали на інших "тітушок"?

Поліція Одеської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом цього нападу за ст. 296 КК України (хуліганство). За їхніми даними, у результаті троє людей отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Також пошкоджено декілька автомобілів.

В Одеській міській лікарні №1 розповіли OBOZREVATEL, що двом потерпілим обробили рани, один із них залишився в медустанові, другий буде лікуватися амбулаторно. А ось у третього – черепно-мозкова травма і вогнепальне поранення ноги. Його стан стабільно важкий.

Пошкоджені автомобілі Facebook Олесі Голодок

Facebook Олесі Голодок

Facebook Олесі Голодок

На сторінці "Українського транспортного союзу" у Facebook розміщено відео, на якому знято, як із десяток автомобілів нападників під'їжджають до КПП. Також активісти цього руху підозрюють, що влаштувати розбірки могли інші місцеві "активісти", які називають себе націоналістами.

"Коли місяць тому ми стали на цей пункт зважування, то до нас почали приходити різні активісти. Говорили, що вони від "Сокола", від "АвтоЄвроСили", "Дорожнього контролю", називали себе футбольними хуліганами, журналістами. Теж стверджували, що вони, як і ми, борються з перевантаженям на дорогах, виступають проти корупції. Ми запропонували їм працювати разом. Але їм це не сподобалося. Вони почали прямим текстом нам говорити, щоб ми забиралися, інакше з нами розберуться по-своєму. І ось вони розібралися. Їх було осіб 80, вони побили наших хлопців... Поліція просто не діяла", – повідомив нам керівник одеського "Українського транспортного союзу" Сергій. Прізвище він не називає в цілях безпеки.

Олеся Голодок, яка є учасницею руху "Україна – це ми", також пише, що поліцейські мовчки спостерігали за тим, що відбувається і не втручалися в ситуацію.

Правда, глава Одеської поліції Руслан Форостяк заявив, що його підлеглі не мали права вести стрілянину в темряві. А коли світло увімкнули, то вони затримали декількох нападників і надали допомогу постраждалим. У поліції зараз ініційовано службове розслідування.

Також Форостяк дав зрозуміти, що всі "активісти" – і ті, котрі стояли на КПП, і ті, котрі нападали – "тітушки". На його думку, йдеться про боротьбу за контроль над тіньовими схемами на ваговому комплексі між Автодором і "Укртрансбезпекою".

"Одні "тітушки" діяли на користь однієї сторони, інші таким само способом вирішили взяти контроль у свої руки і відправили інших "тітушок", – написав Форостяк.

Facebook Руслана Форостяка

"Питання, що це за активісти стоять разом із "Укртрансбезпекою", годуються за їхній рахунок, проживають, і взагалі ведуть діяльність? Інші "активісти", які вчинили напад, їх дійсно важко назвати активістами, це вже схоже на бандитів", – додав глава Одеської поліції.

Facebook Руслана Форостяка

"Виглядає поки все так – одна група "активістів" напала на іншу, влаштувала вже звичні в наші дні розбірки, завдавши шкоди власності і здоров'ю. Є свідчення, що використовувалася травматична зброя як із боку нападників, так і з боку цих "активістів", які там паслися. Конкуренти чи ні – розберемося", – написав Форостяк.

Facebook Руслана Форостяка

Також з'явилася версія від джерела в прокуратурі, яку опублікувала "Думська". Нібито напад – це результат конфлікту між керівником одеської "Укртрансбезпеки" Сергієм Талалем і його заступником Наталією Жерноклєєвею. Начебто вони не можуть поділити контроль над "потоками".

"Начальник і заступник не можуть домовитися між собою. На стороні Талалая виступають "активісти" з організації Резвушкіна і активісти Ходіяка (це ті, котрі напали. – Ред.), На стороні Жерноклєєвої – "активісти" Голодка, а також київська громадська організація "Український транспортний Союз". Перевагу в сутичці цього разу здобули одеські активісти", – розповів інформатор.

Але представник "Українського транспортного союзу" Сергій категорично це спростовує. "Ми незалежна організація і нічиї інтереси ми не презентуємо".

До речі, на стороні потерпілих активістів від "Українського Транспортного союзу" виступив Віталій Голодок, помічник народного депутата від "Народного фронту" Євгенія Дейдея. Та й нардеп втрутився в ситуацію, він звинуватив у конфлікті охоронні фірми "Самсон", "Варта міста", СВБ.

Facebook Євгена Дейдея

Беруть по 500 грн з авто

Як би там не було, але українські перевізники скаржаться на те, що "Укртансбезпека" на багатьох пунктах обклала даниною водіїв і власників компаній.

"Я думаю, що цей конфлікт стався на комерційній основі, хтось не поділив грошові потоки. Всім відомо, що "Укртрансбезбека" займається зборами з нелегальних перевізників і тих, хто перевозить надважкі вантажі. Вони збирають з них данину, фактично обклали нею всіх перевізників Одеської області і не тільки, по всій Україні діє така система. За те, щоб не заїжджати на ваги або щоб тебе не оштрафували за надмірну вагу, потрібно платити. Такса відома – 500 грн за авто і вище. Мабуть, щось пішло не так, і хтось вирішив їх покошмарити", – розповів OBOZREVATEL власник великої компанії, яка займається перевезеннями, Валерій Черненко.

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У минулому Черненко очолював цю ж структуру, яка називалася Укртранспортною інспекцією.

"Я очолював цю структуру в 2015 році і знаю ситуацію зсередини. Свого часу я пояснював прем'єру, що не можна інспектору, який працює на ваговому комплексі, платити зарплату 2,5 тис. грн. У день він накладає на водіїв до 300 тис. грн штрафів. І завжди є спокуса покласти собі щось у кишеню. Пропонували виплачувати премію або надбавки інспекторам за роботу. Але наша пропозиція не була почута. Тому корупційна складова присутня на всіх вагових комплексах, чесно працювати за таку зарплату неможливо", – вважає Черненко.

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