"Обіцяв, що буду в кіоску торгувати": як бізнесвумен із Броварів стала мішенню

Підприємниця Надія Головач із Броварів, яку "замовив" її колишній чоловік Олександр Головач, тільки до вечора 21 серпня повернулася додому. З 17 серпня, як тільки поліція заявила, що Надія і її донька Юлія зникли, вони перебували в укритті під охороною СБУ. Завдяки спецоперації були затримані всі учасники злочину, враховуючи замовників – Олександра і його нову дружину.

OBOZREVATEL зустрівся з Надією у її розважальному комплексі "З легким паром" вже коли стемніло. Виглядає вона втомленою і спантеличеною. Коли починає згадувати про те, як дізналася, що її разом із донькою Юлею "замовив" колишній чоловік, то голос тремтить.

Бізнес починали з 500 доларів

— Як проходила спецоперація?

— Все відбулося за лічені хвилини. Я не можу розповідати подробиці спецоперації. Нас просто зупинили на дорозі. Хлопці з СБУ зуміли переконати, що нам потрібно проїхати з ними і на час сховатися. Тому що нас хочуть убити. Для мене це був шок. Операція була масштабною, в ній брали участь СБУ, обласна поліція, прокуратура. Дуже їм вдячна, за те що вони нас із донькою просто врятували.

Надія Головач ОК Надії Головач

— Надіє, з чого все у вас почалося? Чому чоловік пішов на такий злочин?

— Ми з чоловіком прожили разом 25 років, у нас не було ніяких конфліктів. Коли ми з ним зустрілися, то він був "човником", возив українські товари в Польщу і там продавав. Коли одружилися, у нас на двох було 500 доларів і будинок із протікаючим дахом, туалетом у дворі. Ми разом почали будувати свій бізнес, за ці 25 років у нас з'явився ось цей маленький розважальний комплекс, завод, аеродром у Гоголеві.

Коли Надія і Олександр одружилися, у них на двох було 500 доларів ОК Олександра Головача

— А що за літаки він там будує?

— Це його хобі — конструювати легкомоторні літаки. Але продавати їх він не може, тому що на це потрібно багато різних дозволів. А в нього погані стосунки в авіаслужбі, там постійні проблеми, і його літаки там не реєструють, щоб можна було продавати їх як вироби.

Аеродром у Гоголеві ОК Олександра Головача

Головач зі своїм літаком ОК Олександра Головача

— На цьому аеродромі в Гоголеві були випадки падіння літаків. Часто там таке відбувається?

— Там часто падають літаки. Люди просто не знають, що злітна смуга не сертифікована, на ній не можна злітати, польоти несанкціоновані. Вони просто продають через інтернет подарункові сертифікати на виконання польотів. Люди хочуть покатати свою маму на літаку, а потім ця мама залишається калікою.

Одна з аварій літака в Гоголеві

Конфліктів не було, поки він не знайшов нову сім'ю

— Коли ж у вас почався розлад у родині?

— Одного разу чоловік прийшов, поклав ключі на стіл і сказав, що він знайшов собі іншу сім'ю. Ну так буває в житті, ми не скандалили через це, він просто пішов. Через рік знову з'явився і заявив, що потрібно розлучитися і поділити майно. Я сказала, що не проти. Але він став наполягати, навіть вимагати, щоб розділ був за його сценарієм. Фактично мені залишалося 5% від усього — це саме цей комплекс. А решта 95% відходили йому. Я не погодилася і запропонувала йому піти в суд, хай там вирішать. Це його злякало чомусь. І почалося фізичне насильство. Взимку 2016 року в комплекс він приводив своїх працівників, сам приїхав на екскаваторі, видирав ним електрощити, бив стіни. П'яний бігав тут із сокирою, погрожував, я закрилася в автомобілі, то він сокирою бив скло. Це було якесь божевілля. За один місяць ми 21 раз викликали поліцію. Але ніхто не міг мене захистити, правоохоронці не діяли. І тоді я погодилася на його умови, ми підписали мирову угоду, згідно з якою мені відходив тільки цей комплекс. Не знаю, чому він так робив, може, закохався, і голову йому закружили, але він виявився дуже жадібною людиною і нічого віддавати не хотів.

Розважальний комплекс "З легким паром", куди на екскаваторі приїжджав Головач sauny.kiev.ua

— У Реєстрі судових рішень є кримінальна справа, в якій колишній чоловік звинувачує вас, говорить, що ви наймали перевертнів у погонах, і вони нападали на нього декілька разів. Можете прокоментувати це?

— Коли я вже підписала мирову угоду після всіх його нападів, 1 березня 2017 року до нас у будинок о 6-й ранку увірвалися співробітники Київської обласної прокуратури. Нічого тоді не могла зрозуміти. Мені дали документ "дозвіл на обшук", в якому було декілька прізвищ, зокрема й моє. Я намагалася його прочитати, йшлося про якісь квартирні крадіжки. Подумала, може, вони у мене шукають крадені речі? Дала їм можливість провести обшук. Але він був формальним. Вони відкривали двері в кімнату й одразу її закривали. Тільки в кінці документа я побачила фразу, що їм потрібно знайти якісь цінності, здобуті злочинним шляхом. Які в моєму будинку можуть бути цінності? В результаті мене затримали на три дні, посадили в СІЗО, а потім ще три місяці я провела під домашнім арештом. Стаття була – підбурювання до нанесення легких тілесних ушкоджень.

Олександр Головач звинувачував Надію в тому, що вона організовувала на нього напад

— І чим усе закінчилося?

— Це повністю сфабрикована справа. Крім мене, там проходять ще шестеро осіб, але я нікого з них не знаю. Ми з ними познайомилися вже два з половиною роки після того в коридорах суду. За цей час не було жодного судового засідання. Ми туди приходимо, вітаємося, називаємо свої імена і дати народження, у відповідь нам кажуть, що суд переноситься.

Будеш жуйками в кіоску все життя торгувати

— Для чого це потрібно було вашому колишньому чоловікові?

— Він дуже багатий і впливовий чоловік у Броварах. Хоча місцеві бізнесмени його не поважають, але він може купити будь-якого чиновника тут. Сам цим хвалився, говорив, що у нього є гроші, а значить, є все. У нього ручні поліція, влада, нотаріуси. Мені переповідали, як він говорив, що після відкриття кримінальної справи мені знадобляться гроші на адвоката. А оскільки у мене грошей немає, то я прибіжу до нього і встану на коліна. Тоді він відбере у мене останнє, цей комплекс, а я все життя буду жуйками в кіоску торгувати. Це була його мета. Хоча він чудово знає, що ми прожили 25 років, і я домогосподаркою ніколи не була, ми разом працювали і створювали свій бізнес.

Надія з онукою Тіаною ОК Надії Головач

ОК Надії Головач

— Ви не боїтеся, що Олександр Головач може вийти під заставу?

— Звичайно, боюся. Я живу в стресі останні три з половиною роки. Тільки цієї зими наш комплекс тричі підпалювали. А за два тижні до замовного вбивства тричі на подвір'я будинку кидали запальну суміш. На третій раз підпалили автомобіль, я сама о 3-й годині ночі його гасила. Тому що боялася за маленьку онуку, вона могла сильно злякатися. Зараз його сторона збирає гроші на заставу, сподіваючись викупити його і його нову дружину Інну. Ми з нею не знайомі, ніколи не перетиналися, і конфліктів із нею у мене не було. Однак вона стала співучасницею цього злочину, вони удвох "замовляли" мене з Юлею. Інні десь 40 років, а Олександру — 52. Мабуть, я їм сильно заважаю, оскільки хочу отримати свою частину спільно нажитої власності. У травні подала повторний позов на розділ майна, і це стало загрозою для їхнього статку, мабуть, підштовхнуло до злочину. На те, щоб найняти охорону, грошей у мене немає, місцева поліція захищати мене не буде. Тому я сподіваюся тільки на правосуддя. Все-таки у нього серйозна стаття – вбивство двох осіб, та ще й групове. Саме вбивство, тому що гроші передавалися за фактом виконаного замовлення.

Нова дружина Головача Інна П. ОК Олександра Головача

Нова дружина Головача Інна П. ОК Інни П.

Нова дружина Головача Інна П. ОК Інни П.

— У вас є спільний син, як він до цього ставиться?

— Всі мої діти в шоці. Мій син — вихована людина, він намагався розмовляти з батьком, але той сказав йому, щоб він не ліз не в свою справу. От і все.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

18 серпня до поліції звернувся цивільний чоловік Юлії Зайкової, який повідомив, що напередодні ввечері Юлія з матір'ю поїхали в Київ на джипі Тойота, і через півгодини зв'язок із ними було втрачено.

19 серпня поліцейські знайшли автомобіль жінок, там виявили їхні особисті речі.

20 серпня увечері речник Генпрокуратури Лариса Сарган повідомила, що розкрито замовне вбивство. Організатором виявився колишній чоловік Надії Головач. Життя жінок він оцінив у 50 тисяч доларів.

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