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9 грудня • оновлено в 16:21
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Обіцяв не створювати перешкод: СБУ спіймала на хабарі керівника групи з боротьби з контрабандою

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Служба безпеки України затримала на систематичному отриманні хабарів начальника одного з підрозділів митниці Державної фіскальної служби в Херсонській області, Криму та в місті Севастополь.

Зазначається, що він керував міжвідомчою групою з протидії мінімізації митних платежів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними силовиків, чиновник організував системний механізм вимагання грошей із підприємців. Зокрема, за різні суми "винагороди" гарантував їм сприяння у незаконному зменшенні встановлених мит.

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На Херсонщині СБУ спіймала на хабарі митника ДФС

На Херсонщині СБУ спіймала на хабарі митника ДФС

ssu.gov.ua

"Зловмисник також обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення товарів. Для реалізації "тіньової" схеми він намагався впливати на представників інших контролювальних органів", – йдеться в повідомленні.

Операція з викриття зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Правоохоронці затримали чиновника неподалік від робочого місця – після отримання чергової суми неправомірної вигоди.

Йому оголосили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності", – додали в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в Голосіївському районі Києва під час отримання хабара в розмірі 4 тис. доларів затримали начальника Полтавської митниці Миколу Калініченка. Він також є тестем нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака.

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Автор
Діна Баронова
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