Обіцяв гроші та подарунки: на Сумщині чоловік рік розбещував підлітків

У місті Конотоп Сумської області 72-річний пенсіонер упродовж року розбещував чотирьох підлітків 15-ти та 14-ти років. Він був раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Чоловік ще восени 2018-го запросив одного із хлопців до себе додому і під час розмови запропонував йому певні дії сексуального характеру, повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

Підліток спочатку відмовився, проте під тиском обіцянок задоволення і винагороди – погодився. Пізніше пенсіонер попросив хлопця привести до нього своїх друзів, обіцяючи кожному гроші та подарунки.

На Сумщині чоловік рік розбещував підлітків

Майже рік четверо підлітків час від часу приходили до чоловіка. Це відбувалося до того часу, поки на "відвідини" не звернула увагу одна з місцевих жительок. Вона повідомила про свої підозри у поліції.

Спочатку хлопці не визнавали таких взаємин із пенсіонером, але згодом про все розповіли. Зізнався у цьому і підозрюваний: він не заперечував своєї провини, але сказав, що все було за "згодою сторін".

Новини На Донеччині іноземець зґвалтував і жорстоко вбив дитину

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення… вчинене щодо малолітньої особи…). Чоловіка затримали в порядку за ст. 208 КПК України. Вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та оголошення підозри у скоєнні злочину.

У разі, якщо його провину буде доведено, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Золотоноші Черкаської області 79-річний чоловік напав на 6-річну дівчинку й намагався її зґвалтувати.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!