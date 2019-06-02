ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Обійдеться в зарплату: спливла правда про паспорти Росії у "ДНР"

1.3тЧитати матеріал російською

Для того, щоб отримати російський паспорт на тимчасово окупованому Донбасі, місцевим жителям необхідно віддати всю свою зарплату.

Аналогічно справи йдуть і з отриманням "гуманітарної допомоги" від країни-агресора — отримати її можна тільки за гроші в магазинах. Про це у Twitter розповів житель терористичної "ДНР". Відповідний скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

"Сьогодні дізнався від жителів Донецька про видачу "російських паспортів" і про "гуманітарку з Росії". Щоб отримати паспорт, жителю "ДНР" потрібно мінімум 8 тис. рублів. Це ціла зарплата токаря в Донецьку. Гуманітарка продається за накрученою ціною через магазини. Це все, що потрібно знати про владу "ДНР", — обурюється чоловік.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Інтерфакс

Новини
Вперед на Сирію? У Росії приготували "сюрприз" одержувачам її паспортів на Донбасі

Обійдеться в зарплату: спливла правда про паспорти Росії у "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Фашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
9
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки