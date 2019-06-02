Обійдеться в зарплату: спливла правда про паспорти Росії у "ДНР"

Для того, щоб отримати російський паспорт на тимчасово окупованому Донбасі, місцевим жителям необхідно віддати всю свою зарплату.
Аналогічно справи йдуть і з отриманням "гуманітарної допомоги" від країни-агресора — отримати її можна тільки за гроші в магазинах. Про це у Twitter розповів житель терористичної "ДНР". Відповідний скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.
"Сьогодні дізнався від жителів Донецька про видачу "російських паспортів" і про "гуманітарку з Росії". Щоб отримати паспорт, жителю "ДНР" потрібно мінімум 8 тис. рублів. Це ціла зарплата токаря в Донецьку. Гуманітарка продається за накрученою ціною через магазини. Це все, що потрібно знати про владу "ДНР", — обурюється чоловік.
Паспорт РФ
Інтерфакс
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі за указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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