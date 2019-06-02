Обійдеться в зарплату: спливла правда про паспорти Росії у "ДНР"

Для того, щоб отримати російський паспорт на тимчасово окупованому Донбасі, місцевим жителям необхідно віддати всю свою зарплату.

Аналогічно справи йдуть і з отриманням "гуманітарної допомоги" від країни-агресора — отримати її можна тільки за гроші в магазинах. Про це у Twitter розповів житель терористичної "ДНР". Відповідний скріншот опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

"Сьогодні дізнався від жителів Донецька про видачу "російських паспортів" і про "гуманітарку з Росії". Щоб отримати паспорт, жителю "ДНР" потрібно мінімум 8 тис. рублів. Це ціла зарплата токаря в Донецьку. Гуманітарка продається за накрученою ціною через магазини. Це все, що потрібно знати про владу "ДНР", — обурюється чоловік.

Паспорт РФ Інтерфакс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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