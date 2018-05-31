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Об'єднані сили розбили терористів: в "Л/ДНР" втрати

17.2тЧитати новину російською

За минулу добу Об'єднані сили на Донбасі знищили двох терористів, ще четверо отримали поранення.

Також в результаті атак постраждали два українських воїна, передає прес-центр ООС на Facebook.

"Російсько-окупаційні війська 28 раз порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння - 122-мм артилерійських систем, 120 і 82-мм мінометів. На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське", - йдеться в повідомленні.

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"На донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділу Об'єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве і Новотроїцьке. Адекватна відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик та Гнутове", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові розповіли про нові успіхи ООС і знищення снайпера.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ДНР
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