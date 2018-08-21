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Об'єднані сили розбили "Л/ДНР" на Донбасі: окупантів знищено

14.9тЧитати новину російською

Троє терористів загинули, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил на Facebook. Також за цей період двоє захисників України були поранені. Всього противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

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Далі по зубах: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відсіч ЗСУ на Донбасі

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82мм.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Поблизу Лебединського противник застосував проти наших захисників 82мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл зі 120мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське", - зазначили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ зірвали спроби "Л/ДНР" прорватися на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
уже в который раз разгромили ЛНР ДНР, а гражданская война все не кончается.
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Mazur Igor
Mazur Igor
Гарний москаль - мертвий.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Mazur Igor, Особенно если это Геннадий Москаль
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Знову порушення мінських домовленностей з боку "рашистів"... Помста не за горами! Одужуйте, соколи!
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Сверидов Антон, Знову порушення будапештського меморандуму та договору про визнання кордонів. Поста триває.
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