Об'єднані сили розбили "Л/ДНР" на Донбасі: окупантів знищено

Троє терористів загинули, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил на Facebook. Також за цей період двоє захисників України були поранені. Всього противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82мм.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Поблизу Лебединського противник застосував проти наших захисників 82мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл зі 120мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське", - зазначили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ зірвали спроби "Л/ДНР" прорватися на Донбасі.