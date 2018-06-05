Об'єднані сили перейшли в активну оборону на Донбасі: є втрати

Терористи на Донбасі використовували заборонену Мінську домовленостями зброю, в результаті чого було поранено двох українських військовослужбовців.

"Упродовж поточної доби, 5 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Активні бойові дії тривали переважно на Луганському напрямку. Заборонене Мінським домовленостями озброєння противник застосував по оборонцям Новотошківського, Кримського та Причепилівки", - йдеться в прес-центрі штабу ООС.

Терористи вели хаотичний вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів по позиціях українських бійців поблизу населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Луганське, Широкино і Павлопіль.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Зранку, 5 червня, підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10". Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - підкреслили в штабі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше український снайпер "зняв" на маріупольському напрямі проросійського терориста.