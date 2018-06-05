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Об'єднані сили перейшли в активну оборону на Донбасі: є втрати

4.5тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі використовували заборонену Мінську домовленостями зброю, в результаті чого було поранено двох українських військовослужбовців.

"Упродовж поточної доби, 5 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Активні бойові дії тривали переважно на Луганському напрямку. Заборонене Мінським домовленостями озброєння противник застосував по оборонцям Новотошківського, Кримського та Причепилівки", - йдеться в прес-центрі штабу ООС.

Терористи вели хаотичний вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів по позиціях українських бійців поблизу населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Луганське, Широкино і Павлопіль.

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"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Зранку, 5 червня, підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та знищили безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10". Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - підкреслили в штабі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше український снайпер "зняв" на маріупольському напрямі проросійського терориста.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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