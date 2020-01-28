"Обдурили і вистояли": екскомбат розповів, як ЗСУ відбили Авдіївку у терористів

Місто Авдіївка на Донбасі вдалося утримати як завдяки самовідданості українських воїнів, так і хитрості Збройних сил України.

Про це розповів в інтерв'ю УНІАН колишній комбат 72 ОМБр ЗСУ імені Чорних Запорожців, начальник штабу 28 ОМБр підполковник Олександр Вдовиченко (Слов'ян).

"Кажуть, снаряд двічі в одну вирву не падає. Неправда. Падає і два, і три, і чотири рази. Все було переоране. Все в крові. І ніхто спочатку не збирався так битися за цей шматок землі. Але після загибелі наших пацанів це стало справою принципу. Це було, як у фільмах про Сталінград", – згадує захисник.

За його словами, в дні запеклих боїв за промзону міста у 2016-2017 роках вся бригада боролася за цю територію як позицію, названу на честь загиблого там замкобата Андрія Кизила (Орла). Однак російські терористи також не збиралися поступатися і йшли на крайні заходи.

"По Авдіївці випустили "Град", важку арту. Був момент, коли почалася евакуація, готувалися здавати місто... Але ми поставили два наших танки на "дев'ятину"(дев'ятиповерхівки на околиці міста. – Ред.), там, де їх могли сфотографувати журналісти. З усіх новин прогриміло: "ЗСУ готові до наступу. Немає ніякої угоди про припинення вогню". І вони (терористи. – Ред.) відмовилися від наступу. Ми їх обдурили. Вистояли", – розповів Вдовиченко.

Разом з тим офіцер визнав, що така стійкість і сміливість українських захисників коштувала життів багатьох із них, і розповів про найтрагічніший випадок своєї служби в Авдіївці.

Олександр Вдовиченко

"Одного разу мене викликали на нагородження. Я кілька десятків орденів забрав в Києві на батальйон. Викликав начальника штабу: "Завтра їду вітати, розпиши хто – де". Приходжу до нього вранці, на столі кілька коробочок з нагородами. Я вибухнув: "Чому завдання не виконав?" – "Так нагороджувати ж нікого". Виявилося: хтось загинув, інші поранені. В той момент мені жити тупо не хотілося..." – поділився пережитим болем захисник України.

"Потім почалося жорстке перемир'я. Навесні розривається міномет, гине три пацани. Потім пряме влучання міни у бліндаж – два двохсотих. Я мало не збожеволів, віддав наказ: "Наказую: не помирати". І сказав довести його до кожного", – додав Вдовиченко, нагадуючи українцям про ціну героїчної оборони Авдіївки і в цілому незалежності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі виник ажіотаж довкола відео з воїном ЗСУ з Авдіївки, який несе службу поблизу рідного міста і не зрадив присязі після подій 2014 року.

А на День Соборності воїни 92 механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка ЗСУ підняли величезний державний прапор України в прифронтовій Авдіївці на Донбасі.

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