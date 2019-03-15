"Няша" Поклонська зібралася з походом на Київ

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що в перспективі найближчих років Росія нібито розширить свої кордони і приєднає Київ.

Більш того, вона назвала столицю України російським містом. Нетверезими роздумами колаборацнтка поділилася на прес-конференції в Москві, повідомляє одне з пропагандистських ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталя Поклонська ТАСС

"А якою буде Росія через п'ять-десять років — я вам скажу — процвітаючою, сильною і збільшуватиме свої старі, добрі, кровні кордони і, я сподіваюся, що і Київ, наш Київ, теж буде процвітати", — самовпевнено сказала скандальна Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поклонська та її чоловік Іван Соловйов вирішили випустити "російське шампанське" під брендом "Няш-мяш". Зрадниця України не виключила, що в майбутньому поєднання "Няш-мяш" може бути зареєстровано в якості торгової марки.

Також в окупованому Криму вже вийшла лінійка косметики "Няш-мяш".

Нещодавно зрадниця Батьківщини зганьбилася презентацією автобіографії "Кримська весна: до і після. Історія з перших вуст". Видання "няша" приурочила до п'ятої річниці захоплення півострова.

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